Harto del reggaeton del vecino, creó un dispositivo para intervenir el parlante

Roni Bandini es un emprendedor tecnológico de Buenos Aires que se hizo viral en las redes sociales por crear un dispositivo llamado Reggaeton Be Gone, el cual puede intervenir un parlante bluetooth en el cual esté sonando reggaeton.

"Decidí crearlo porque invento maquinas con fines lúdicos, contraculturales y conceptuales; y tenía problemas con un vecino que escuchaba reggaeton muy fuerte por la mañana", comentó Bandini a Cadena 3.

El dispositivo, alimentado por inteligencia artificial y bautizado en honor al popular dispositivo de control remoto universal TV-B-Gone, detecta y contrarresta la música no deseada transmitida a través de un parlante Bluetooth. Bandini explicó en Cadena 3 el funcionamiento del dispositivo, señalando que Reggaeton Be Gone utiliza inteligencia artificial para identificar cuando se reproduce música de ese género en el entorno, enviando automáticamente señales al altavoz Bluetooth para desconectarlo o deteriorar la calidad del audio.

Al ser consultado sobre la posibilidad de adaptar el dispositivo para intervenir otros géneros musicales, Bandini confirmó que es totalmente factible ajustar la configuración para abordar diversas preferencias musicales.

A pesar del interés generado por su creación, Bandini ha optado por no comercializar el producto, ya que su enfoque se centra en la exploración creativa y no en la venta de dispositivos. Sin embargo, el emprendedor tecnológico ha recibido numerosas consultas de personas interesadas en obtener su propio Reggaeton Be Gone.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de Agustín Sator.