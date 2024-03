Facebook e Instagram se cayeron por varias horas y estallaron los memes

Las redes sociales Instagram y Facebook volvieron a tener una falla mundial después de varios meses, la cual generó preocupación en muchas personas debido a que algunas habrían perdido imágenes y videos en los perfiles.

Meta, la empresa que tiene la mayoría de los usuarios en redes sociales, no habló al respecto, pero fueron miles los creadores de contenido preocupados por su material debido a que para muchos es su trabajo e, incluso, a muchos se les impidió el ingreso a su cuenta, pues no reconocía la contraseña.

Los problemas principales de Instagram se centraron en la dificultad para subir contenido y los usuarios experimentaron inconvenientes al intentar cargar historias, reels o fotografías, evidenciando fallos significativos en la plataforma que afectan la experiencia de uso.

Instagram y Facebook son dos importantes plataformas a nivel mundial y revolucionaron la forma en que las personas se comunican, compartiendo información y conectándose entre sí. Estas redes sociales no solo facilitan la interacción entre amigos y familiares, sino que también son herramientas para la promoción de marcas, productos y servicios, afectando significativamente el marketing digital y la economía global.

Oh no!!! Apparently Facebook has been #hacked and is down…



Now how will former high school classmates who don’t like each other argue about politics and commiserate over dead celebrities?#CyberAttack pic.twitter.com/Afy7I9Cnze