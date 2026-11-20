Buenos Aires, 20 de noviembre (NA) – Se ha cumplido una semana desde la explosión fatal en Remedios de Escalada, en el Municipio de Lanús, que ha dejado hasta el momento dos fallecidos, varios heridos, y daños significativos en estructuras y comercios locales. La comunidad sigue demandando respuestas sobre las responsabilidades de Metrogas y la empresa subcontratada.

El evento ocurrió el pasado viernes 13 de noviembre a las 10:50 hs., cuando un caño de gas, que había sufrido una rotura durante trabajos de reparación, explotó, resultando en muertos, heridos y daños a viviendas y comercios debido al intenso fuego que duró varias horas.

Como resultado de la explosión, 30 personas resultaron heridas, algunas de ellas de gravedad; se confirmaron dos muertes y el Municipio informó que 23 familias no pueden regresar a sus hogares, mientras que seis de ellas han perdido sus viviendas completamente.

Se han registrado oficialmente 13 comercios afectados, de los cuales cuatro sufrieron pérdidas totales. Ante esta situación, las autoridades municipales han comenzado a implementar medidas de emergencia.

El Municipio se presentará como querellante en la causa judicial, alegando que hay un evidente incumplimiento de los protocolos de emergencia por parte de la empresa Metrogas. Esto se debe a que, al inicio de la investigación, se determinó que la empresa tardó cerca de una hora en notificar a las autoridades sobre la fuga de gas.

Además, se ha anunciado una ayuda económica extraordinaria e inmediata a los afectados en la zona del incidente para satisfacer necesidades urgentes. También se ha dispuesto la eximición de Tasas Municipales para todos los comercios del Centro Comercial.

Durante los últimos días, los vecinos han llevado a cabo diversas protestas exigiendo respuestas concretas de los responsables sobre las causas de la explosión, los cortes de gas y los operativos realizados en distintos puntos de Lanús por escapes de gas.

Recientemente, se envió un proyecto de ley a la Legislatura Bonaerense para declarar un Estado de Emergencia por 180 días en diversas áreas, incluyendo la social, habitacional y de infraestructura del servicio público de gas.

El lunes 16 de noviembre, la Justicia autorizó las tareas de demolición controlada de un comercio afectado en la intersección de las calles Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea, y al día siguiente, el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENREgE) inició de oficio los peritajes.

El Colegio de Ingenieros de la provincia de Buenos Aires (CIPBA) emitió un comunicado crítico hacia la empresa Metrogas y otros involucrados. También se confirmó la muerte del operario de Metrogas, Néstor Julián Da Alessandro, quien se encontraba internado en estado grave, y se identificó al primer fallecido como Marcelo García, otro operario que había sido buscado por sus familiares.

Frente a esta tragedia, el Municipio ha decretado 72 horas de duelo en memoria de las dos víctimas fatales del incidente.

La causa ha sido asignada a la fiscal Yanina Estévez, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 6 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús, y ha sido caratulada como "incendio o estrago culposo seguido de muerte".