En qué provincias rigen hoy alertas por tormentas, granizo y fuertes vientos

El mal clima se mantiene este miércoles en varias algunas zonas del país, para las que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó sus alertas por viento fuerte.

Se trata de un alerta amarillo que sigue para zonas de las provincias de Catamarca y La Rioja, principalmente en la cordillera; Salta, Tucumán, Buenos Aires, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz.

De acuerdo con el reporte del organismo, “el área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 30 y 45 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h.”

Tormentas fuertes y posible granizo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) además renovó el alerta por tormentas fuertes con posible caída de granizo y ráfagas.

Es para zonas de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Chaco y Formosa.

De acuerdo con el reporte del SMN, "el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, fuerte actividad eléctrica, intensas ráfagas y ocasional caída de granizo".

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.