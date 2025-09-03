En qué provincias rigen hoy alertas por tormentas, granizo y fuertes vientos
El Servicio Meteorológico Nacional renovó sus avisos para este miércoles.
03/09/2025 | 06:56Redacción Cadena 3
FOTO: Alerta por tormentas fuertes.
El mal clima se mantiene este miércoles en varias algunas zonas del país, para las que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó sus alertas por viento fuerte.
Se trata de un alerta amarillo que sigue para zonas de las provincias de Catamarca y La Rioja, principalmente en la cordillera; Salta, Tucumán, Buenos Aires, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz.
De acuerdo con el reporte del organismo, “el área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 30 y 45 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h.”
Tormentas fuertes y posible granizo
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) además renovó el alerta por tormentas fuertes con posible caída de granizo y ráfagas.
Es para zonas de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Chaco y Formosa.
De acuerdo con el reporte del SMN, "el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, fuerte actividad eléctrica, intensas ráfagas y ocasional caída de granizo".
Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.
Lectura rápida
¿Qué fenómeno meteorológico se mantiene en el país? El mal clima con alertas por viento fuerte y tormentas fuertes.
¿Quién emite las alertas meteorológicas? El Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
¿Cuándo se renovaron las alertas? Este miércoles.
¿Dónde se encuentran las zonas afectadas? En provincias como Catamarca, La Rioja, Santa Fe, entre otras.
¿Cómo se espera que se manifiesten las tormentas? Con abundante caída de agua, actividad eléctrica, ráfagas intensas y posible granizo.