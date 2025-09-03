En vivo

Radioinforme 3

Miguel Clariá

Argentina

En vivo

Radioinforme 3

Hernán, Sergio y Luis

Rosario

En vivo

Despabilate... amor

Flavia y Fer

En vivo

Vamos viendo

Fernando Genesir

En vivo

INrockXIDABLE

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

En qué provincias rigen hoy alertas por tormentas, granizo y fuertes vientos

El Servicio Meteorológico Nacional renovó sus avisos para este miércoles.

03/09/2025 | 06:56Redacción Cadena 3

FOTO: Alerta por tormentas fuertes.

El mal clima se mantiene este miércoles en varias algunas zonas del país, para las que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó sus alertas por viento fuerte.

Se trata de un alerta amarillo que sigue para zonas de las provincias de Catamarca y La Rioja, principalmente en la cordillera; Salta, Tucumán, Buenos Aires, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz.

De acuerdo con el reporte del organismo, “el área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 30 y 45 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h.”

Tormentas fuertes y posible granizo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) además renovó el alerta por tormentas fuertes con posible caída de granizo y ráfagas.

Es para zonas de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Chaco y Formosa.

De acuerdo con el reporte del SMN, "el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, fuerte actividad eléctrica, intensas ráfagas y ocasional caída de granizo".

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, pudiendo ser superados de forma puntual. 

Lectura rápida

¿Qué fenómeno meteorológico se mantiene en el país? El mal clima con alertas por viento fuerte y tormentas fuertes.

¿Quién emite las alertas meteorológicas? El Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

¿Cuándo se renovaron las alertas? Este miércoles.

¿Dónde se encuentran las zonas afectadas? En provincias como Catamarca, La Rioja, Santa Fe, entre otras.

¿Cómo se espera que se manifiesten las tormentas? Con abundante caída de agua, actividad eléctrica, ráfagas intensas y posible granizo.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho