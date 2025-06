El CELS indicó que el 92% de las políticas sociales fueron desmanteladas

Un alarmante informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) reveló una realidad alarmante: solo el 8% de las políticas de cuidado en Argentina siguen en pie.

De las 50 iniciativas que sostenían la vida comunitaria, apenas 4 permanecen activas en junio de 2025, según el quinto monitoreo de “La cocina de los cuidados”. El resto ha sido recortado, paralizado o eliminado, dejando a miles de familias, personas mayores, trabajadoras y personas con discapacidad en una situación de extrema vulnerabilidad.

Un retroceso que golpea a los más necesitados

El desmantelamiento de estas políticas tiene rostros concretos: madres que luchan por estirar la Asignación Universal por Hijo (AUH) para cubrir lo básico, abuelas que renuncian a sus medicamentos para comprar comida, y familias endeudadas que enfrentan la dura elección entre alimentarse o pagar un tratamiento.

Desde diciembre de 2023, PAMI recortó la cobertura de medicamentos, pasando de 4,6 a 3,8 millones de beneficiarios. Las camas en residencias financiadas cayeron de 22.000 a 17.000, y los subsidios para cuidadores se redujeron un 18%. En el ámbito de la discapacidad, el panorama es aún más grave: el rechazo de pensiones subió del 40% al 75%, y 56.000 pensiones fueron revocadas, dejando a miles sin apoyo.

Mujeres y niñas, las más afectadas

El congelamiento de programas como el monotributo social, “Potenciar Trabajo” y los espacios de cuidados comunitarios ha golpeado especialmente a las trabajadoras, muchas de las cuales ahora cargan con tareas de cuidado no remuneradas. Esto no solo aumenta el endeudamiento familiar, sino que profundiza la sobrecarga sobre mujeres y niñas, quienes asumen responsabilidades que el Estado ya no cubre.

Además, el informe señala un retroceso en derechos clave. Las políticas de educación sexual, acceso a anticonceptivos y la interrupción voluntaria del embarazo están siendo desmanteladas. El incumplimiento del cupo laboral trans y el desfinanciamiento de áreas de género agravan las desigualdades estructurales, dejando a sectores vulnerables sin red de contención.

Mientras el Gobierno celebra una supuesta baja en la pobreza infantil, atribuida al mantenimiento de la AUH, el CELS advierte que esta mejora es un espejismo. Sin políticas integrales, las familias no pueden cubrir gastos básicos como alimentos, medicamentos o transporte. “Sin un entramado de cuidados, la mejora estadística no es sostenible”, sentencia el informe, que proyecta un futuro marcado por mayor desigualdad, crisis de salud pública y empobrecimiento crónico.