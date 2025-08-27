FOTO: Detuvieron en Liniers a un estafador serial con pedido de captura de Interpol

Un estafador serial, que estaba prófugo de la Justicia y tenía pedido de captura nacional e internacional de Interpol, fue detenido en el barrio porteño de Liniers gracias al uso de celulares POC, los cuales les permiten a los efectivos tener la base de datos de la organización policial.

La detención del acusado, tras una investigación solicitada por la Fiscalía de Saavedra-Núñez, a cargo de José María Campagnoli, se llevó a cabo por personal de la División Defraudaciones y Estafas de la Policía de la Ciudad, con colaboración de oficiales de la Comisaría Vecinal 9 B, en la colectora de la avenida General Paz al 11.600.

Según informaron fuentes policiales a la agencia Noticias Argentinas, la causa por la cual avanzaron las averiguaciones consistió en una estafa sobre la compra-venta de un auto, en la cual también habría habido amenazas hacia la víctima.

Gracias al trabajo de campo, los oficiales realizaron un procedimiento en Liniers donde detuvieron el paso de un auto Volkswagen Polo en el que el buscado iba como acompañante de un hombre y una mujer. Ambos, al ser identificados, contaban con antecedentes delictivos, pero sin impedimento para circular.

El imputado fue detenido y como usaba distintos nombres se confirmó que el sujeto tenía un pedido de captura nacional e internacional por el Juzgado de Garantías 2 de Paraná, por una estafa a una mujer y otras solicitudes de captura por Tribunales Orales.

Este arresto se logró por la utilización de los celulares que poseen los agentes de la Policía de la Ciudad los cuales les permite acceder a la base de datos de Interpol, por lo cual pueden consultar en tiempo real a las personas con pedido de captura internacional.

“Se trata de un convenio firmado entre el Ministerio de Seguridad de la Ciudad y la Oficina Central Nacional de Interpol por lo cual la Ciudad de Buenos Aires es el único distrito nacional en obtener este acceso a las alertas de la policía internacional”, destacaron.

Uno de los hechos por lo que se lo acusa tuvo lugar el 13 de marzo de 2023 por la mañana en la ciudad de Paraná cuando una mujer recibió un llamado de una voz femenina que dijo ser su nieta, que le comunicó que iba a pasar un íntimo amigo de nombre Sebastián, al que debía entregarle, argumento falso mediante, todo el dinero, pesos, dólares y joyas que tuviera en su poder.

En la denuncia se describe que a los 15 minutos llegó el estafador, la damnificada le abrió la vivienda, lo condujo al dormitorio para preparar el dinero y las joyas y el sujeto se llevó una suma que serían unos 40 mil dólares, $1 millón y entre 2 mil y 3 mil reales, además de alhajas.

Ante el conocimiento del caso, el juzgado entrerriano dispuso la captura internacional, habida cuenta de las sospechas de que el delincuente podría haber cruzado a Uruguay.

Asimismo, tras su detención los efectivos lograron constatar que también tenía pedidos activos de captura del 22 de diciembre del 2023, en relación a dos causas por robo simple, en concurso real con asociación ilícita, esta en calidad de integrante y coautor materialmente responsable del delito de Estafa reiterada en tres oportunidades, en concurso real entre sí, a requerimiento del Tribunal Oral en lo Criminal 27 de la Ciudad de Buenos Aires.

Desde la Fiscalía informaron de dicha captura al Juzgado de Nacional de Rogatorias, y al Juzgado de Garantías 2 de Paraná y del TOC27.

En el procedimiento los oficiales también incautaron el celular del detenido.