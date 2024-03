Dengue: confusión y preocupación en Argentina por la información sobre la vacuna

A la crisis sanitaria generada por el brote histórico de dengue en Argentina se le suma la confusión en torno a la información sobre la vacuna.

"Estamos muy preocupados porque una cosa es el brote histórico del dengue y otra cosa es cómo está llegando la información a la sociedad", expresó a Cadena 3 el infectólogo Eduardo López (MP 37.586).

En una reciente reunión del Consejo Federal de la Salud (COFESA), los ministros de salud nacionales no consideraron necesaria la vacunación, cuestionando si la vacuna japonesa había completado su fase experimental.

Sin embargo, al día siguiente, la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CONAIN), un organismo independiente del gobierno, recomendó avanzar con dicha vacuna.

Sobre este tema, López aseguró que esta vacuna es segura y eficaz para individuos entre 4 y 16 años y también para aquellos entre 16 y 60 años. No obstante y pese a que algunas provincias ya están vacunando, consideró que Argentina no puede implementar una estrategia de vacunación universal debido a las diferencias regionales en los casos reportados de dengue.

"Hay provincias que están vacunando y han decidido hacerlo entre los 20 y los 59 años en zonas donde hay hiperbrote, donde históricamente hubo muchos casos y además donde actualmente también hay muchos casos", señaló López. Sin embargo, advirtió que durante un brote activo, iniciar un proceso de vacunación puede tener poco impacto debido al intervalo de tres meses entre dosis para que la protección sea eficaz.

"No es que no se pueda vacunar, sino que la vacunación va a tener escaso impacto. Con la primera dosis usted inicia el proceso de crear anticuerpos, pero no genera adecuada protección. y como la segunda dosis se da a los tres meses, si usted vacuna hoy, la segunda dosis usted la va a dar en junio, julio, con lo cual diríamos que ya va a estar en la bajada del brote", señaló.

Además manifestó que "no hay ningún estudio publicado hoy por hoy que con una dosis, incluso con dos dosis, baje el brote".

Y en ese sentido reiteró: "No es que no pueda vacunar, es que va a tener escaso impacto en disminuir el número de casos, por aquello que el intervalo entre dosis es tres meses, y además por aquello que usted necesita para tener adecuada protección, dos dosis".

Por otra parte, confirmó que la vacuna Q-Denga es efectiva y está aprobada por ANMAT desde los cuatro años hasta cualquier edad. En Brasil, país también afectado por el dengue, se está aplicando la misma vacuna en zonas focalizadas.

Más allá de las decisiones políticas y sanitarias tomadas frente al brote del dengue, López subrayó la importancia de tener una comunicación clara y precisa hacia la población. "El Gobierno debería hacer un esfuerzo para que la información llegue clara, precisa y sin margen de dudas e interpretaciones a nosotros", concluyó.

Entrevista de Miguel Clariá