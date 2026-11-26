Buenos Aires, 26 noviembre (NA) -- El abogado defensor de Leonardo Bertulazzi, un terrorista italiano que se encuentra prófugo desde el 10 de noviembre, expresó que la búsqueda del fugitivo "va muy mal para el Gobierno, la Policía y la jueza", y denunció que los detenidos, acusados de colaborar en su fuga, son considerados "rehenes" de las autoridades.

Rodolfo Yanzón dialogó con la Agencia Noticias Argentinas y criticó a la Policía Federal, afirmando que "está llena de inútiles". Manifestó que "lo peor de todo es que se dieron cuenta y hacen desastres. Es la misma división que investiga y que se les escapó la tortuga".

Sobre los seis imputados por su presunta participación en la evasión de Bertulazzi, Yanzón enfatizó que "son rehenes de la Policía y de una jueza (María Servini) que hace años dejó de estar capacitada para ejercer ese cargo y que cometió una serie de arbitrariedades".

El abogado insistió en que los detenidos no tienen ningún vínculo de colaboración: "De colaboradores no tienen nada", y agregó que "las detenciones y los allanamientos fueron pedidos por el propio Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la PFA, la misma que hace toda la investigación con total prescindencia del Juzgado y la Fiscalía, en una causa por un delito menor por el que la misma ley prevé que no corresponde la detención sino una simple citación".