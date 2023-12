Declaró el hombre que le tiró un botellazo a Milei: "Estaba borracho"

Gastón Mercanzini, el individuo detenido por arrojar una botella durante la asunción del presidente Javier Milei, declaró ante la Justicia. En la audiencia, expresó su arrepentimiento y argumentó que su acción no fue un intento de atentar contra la figura presidencial, sino que "estaba borracho".

En su testimonio ante el juez Ariel Lijo, Mercanzini admitió haber lanzado la botella sin prever a quién podría alcanzar, explicando que apuntó hacia una zona específica sin mirar directamente al presidente. "Me arrepiento, no quise atentar contra el Presidente", afirmó.

El acusado reveló que se encontraba en una situación difícil marcada por el consumo de drogas, la falta de empleo y la pérdida del contacto con sus hijos tras un divorcio. Además, reconoció antecedentes de violencia de género y daño a la propiedad, incluyendo la destrucción de un vehículo perteneciente al Gobierno de la Ciudad.

En relación con los hechos ocurridos el día del incidente, Mercanzini admitió estar bajo la influencia del alcohol y expresó su malestar al escuchar las declaraciones del presidente electo sobre el plan de convertibilidad. "No sé qué se me cruzó por la cabeza. Estaba dolido al escuchar que para el presidente electo el plan de convertibilidad era bueno", dijo.

Añadió que, en su estado, no midió las consecuencias de sus acciones y mostró arrepentimiento por haber lastimado a un oficial durante el episodio. "No quise lastimar a nadie, al otro día me di cuenta de lo que pasó", sostuvo.

Mercanzini extendió sus disculpas a la familia del oficial afectado y expresó su deseo de recibir asistencia psicológica mientras permanece detenido. Al referirse a las fotos que lo vinculan con dirigentes políticos kirchneristas, negó tener militancia política y argumentó que las imágenes fueron tomadas por curiosidad.

En la actualidad, Gastón Mercanzini continuará bajo arresto, mientras el juez Lijo tiene un plazo de diez días para resolver su situación procesal.