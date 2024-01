De Loredo: “No sabemos si quieren que se apruebe el DNU o buscan un culpable"

El diputado nacional por Córdoba Rodrigo de Loredo aseguró en diálogo con Cadena 3 que el del DNU de Javier Milei “es un tratamiento complejo de una reforma estructural. Es un intercambio duro entre presidente y los diputados”.

“Nos desconcierta, nunca fundamos nuestra postura con agravios, por momentos nos hace dudar si quieren que se aprueben los paquetes de leyes o si quieren que el Congreso se lleve una marca en un contexto frágil”, resaltó.

El legislador de la UCR consideró que la escalada inflacionaria no tiene solución a través del DNU. “La inflación no es multicausal, sino monetaria, como siempre lo afirmó Milei. Los bonos no encajaron en el Parlamento, que no opinó en el tema. No sabemos si es una desorganización de gobierno o cuál es la voluntad real”.

“Diálogo con el oficialismo tenemos. Ahora nació el 'kirchnerismo constitucional' cuando antes nunca lo cumplían. Accedimos a dar un trámite exprés en el tratamiento. Sobre los contenidos, el radicalismo fue el primero que hizo un semáforo”, expresó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“La gran mayoría está en verde, hay algunos en amarillo y en rojo hay cinco puntos centrales”, aclaró y a continuación enumeró: “Uno es la cantidad de poderes que busca el Ejecutivo. Los radicales siempre fuimos muy celosos de dar todo el poder al Ejecutivo. El segundo punto es el tema previsional, los jubilados no pueden soportar este feroz ajuste. El tercero las privatizaciones: vamos caso por caso. Dentro de los bloques hay opiniones divergentes".

Por ultimo, afirmó que los otros puntos son las retenciones y las economías regionales. En ese sentido, consideró que las medidas pueden ser "tremendas" para las economías pequeñas.

Y apuntó: “Necesitamos saber si quieren que esto se apruebe o buscan que el Congreso sea un chivo expiatorio. Reconozco que son prácticos, tomaron las reformas de gente que no formaba parte de su equipo, son muy prácticos y dúctiles".

"No entiendo por qué con estos textos tan grandes quieren cambiar todo el sistema electoral. Hay distintas alternativas para esta reforma”, concluyó el diputado radical.

Entrevista de Sergio Suppo.