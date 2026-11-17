¿Es posible adivinar cuántos años viviremos con solo ponernos de pie o caminar en el lugar? Un estudio reciente publicado en la revista médica JAMA Network Open analizó a más de 13.000 adultos mayores de 65 años y confirmó que el estado físico funciona como un potente predictor de la longevidad.

La investigación, realizada a partir de registros de aptitud, evaluó cuatro áreas clave: resistencia cardiorrespiratoria, fuerza muscular, flexibilidad, y equilibrio junto a agilidad. Los resultados fueron contundentes: quienes obtuvieron las puntuaciones generales más altas registraron un 61% menos de riesgo de morir en comparación con los puntajes más bajos.

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Las claves que marcan la diferencia

Al desglosar las categorías, el análisis determinó que el equilibrio y la agilidad mostraron el vínculo más fuerte con una vida larga, seguidos de cerca por la fuerza en las piernas y la capacidad cardiorrespiratoria. Sin embargo, los autores aclaran una salvedad metodológica: las pruebas se tomaron en un único momento y los buenos resultados reflejan, en gran medida, un menor nivel de fragilidad general y un estado de salud robusto.

A pesar de que las pruebas no garantizan por sí mismas una extensión en los años de vida, los especialistas coinciden en que entrenar estas capacidades físicas mejora de forma directa la autonomía y el bienestar cotidiano.

Cómo entrenar el equilibrio en casa

Kristina Dunlea, fisioterapeuta del Hospital Brigham and Women’s de Boston (afiliado a Harvard), sugiere incorporar pequeños hábitos diarios para potenciar la estabilidad sin necesidad de ir al gimnasio:

En la rutina diaria: Pararse sobre una pierna durante actividades cotidianas estáticas, como lavarse los dientes o esperar que hierva el agua, asegurándose de tener una mesa o soporte cerca.

Progresión segura: Quienes presenten dificultades previas deben evitar prácticas riesgosas y consultar a un profesional, comenzando por desplazamientos suaves de peso o elevaciones de talón apoyados en una silla resistente.

Disciplinas aliadas: El tai chi, el yoga, la danza, e incluso subir escaleras de forma habitual, se posicionan como excelentes herramientas para combinar fuerza, respiración y equilibrio.