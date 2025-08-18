En vivo

Sociedad

Choque en Avenida 9 de Julio: dos carriles reducidos

El siniestro ocurrió entre Juncal y Arenales.

18/08/2025 | 06:30Redacción Cadena 3

FOTO: Choque en Avenida 9 de Julio: dos carriles reducidos

Un auto que circuló en la madrugada de este lunes por la Avenida 9 de Julio, bajando de la Autopista Dr. Umberto Illia, impactó contra un pilote, tras lo cual no pudo continuar la marcha debido a que quedó dañada la carrocería y comenzó a perder aceite y líquidos de refrigeración.

El conductor, un hombre de 76 años, debió ser asistido por SAME con lesiones leves.

Por el siniestro hay dos carriles reducidos al tránsito entre Arenales y Juncal.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en la Avenida 9 de Julio? Un choque involucró a un auto que impactó contra un pilote.

¿Quién fue el conductor del auto? Un hombre de 76 años fue el conductor que sufrió lesiones leves.

¿Cuándo sucedió el accidente? El siniestro ocurrió en la madrugada del lunes.

¿Dónde ocurrió el accidente? El incidente se produjo en la Avenida 9 de Julio, entre Juncal y Arenales.

¿Qué consecuencias tuvo el choque? Dos carriles se redujeron al tránsito debido al accidente y el daño del vehículo.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Sociedad

Opinión

