Choque en Avenida 9 de Julio: dos carriles reducidos

Un auto que circuló en la madrugada de este lunes por la Avenida 9 de Julio, bajando de la Autopista Dr. Umberto Illia, impactó contra un pilote, tras lo cual no pudo continuar la marcha debido a que quedó dañada la carrocería y comenzó a perder aceite y líquidos de refrigeración.

El conductor, un hombre de 76 años, debió ser asistido por SAME con lesiones leves.

Por el siniestro hay dos carriles reducidos al tránsito entre Arenales y Juncal.