Chocaron un camión y un auto en San Cristóbal: una mujer herida
El siniestro ocurrió en Avenida Jujuy y Cochabamba
07/08/2025 | 06:36Redacción Cadena 3
FOTO: Chocaron un camión y un auto en San Cristóbal: una mujer herida
Un auto que circuló en la madrugada de este jueves por el barrio porteño de San Cristóbal chocó con un camión en inmediaciones de la subida de la Autopista.
El siniestro ocurrió cuando un Volkswagen Gol que transitó por Avenida Jujuy retomó la marcha tras estar habilitado por el semáforo, pero un camión que circuló por Cochabamba pasó en rojo.
Por el hecho, una mujer resultó herida.
Noticia en desarrollo…
Lectura rápida
¿Qué ocurrió? Un auto chocó con un camión en San Cristóbal.
¿Quién se vio involucrado? Un Volkswagen Gol y un camión.
¿Cuándo sucedió? En la madrugada de este jueves.
¿Dónde tuvo lugar el hecho? En Avenida Jujuy y Cochabamba.
¿Qué consecuencias hubo? Una mujer resultó herida.
[Fuente: Noticias Argentinas]