Cayó un tercer sospechoso por el homicidio de un jubilado en Parque Chacabuco

El último sospechoso relacionado con el homicidio del jubilado Mario Villanueva Moure, ocurrido en mayo en su hogar del barrio porteño de Parque Chacabuco, fue capturado en la provincia de Santa Fe.

Según la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°9, que dirige Lucio Herrera, efectivos de la División Homicidios de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires detuvieron en Villa Gobernador Gálvez a un joven de 26 años que era buscado como sospechoso de haber participado en el robo que resultó en la muerte del hombre, quien tenía 79 años.

Ya se encontraban tras las rejas dos implicados: la cuidadora de Moure, de solo 20 años, acusada de haber dado acceso a los delincuentes, y el ex cuñado de la mujer, de 31 años, que se entregó en una comisaría del partido bonaerense de San Miguel días después del crimen.

El nuevo detenido pasó a disposición del juez Martín Del Viso, del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°28, quien lo indagará en los próximos días.

Respecto a los otros dos arrestados, ya fueron indagados y se les impuso prisión preventiva por el delito de homicidio en ocasión de robo.

El pasado 12 de mayo, Moure falleció debido a una arritmia provocada por una situación de estrés, generada por el asalto violento que sufrió en su hogar mientras estaba con su cuidadora.

El informe sugiere que, de no haber pasado por esa tensa circunstancia, probablemente "no habría experimentado la situación descrita y es muy probable que no se habría producido el deceso en ese momento".

La autopsia reveló que la víctima presentaba lesiones en rostro, brazos, muslo izquierdo y pie derecho, producto presumiblemente de los golpes recibidos durante el robo.