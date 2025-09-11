FOTO: Buscan a un padre y su hijo que desaparecieron en Capilla del Monte

Un hombre de 37 años y su hijo de 3 años desaparecieron en cercanías al Dique El Cajón de la ciudad cordobesa de Capilla del Monte, las autoridades encontraron el auto abandonado y hay preocupación en la comunidad.

Se trata de Cristian Flink y Álvaro, quienes fueron vistos por última vez este miércoles 10 de septiembre luego de que un familiar denunciara que ambos no regresaron al hogar tras salir de paseo, según informó el portal de El Doce.

En este contexto, se desplegó un operativo policial en la zona, donde participaban equipos de buzos, agentes del Departamento de Unidades de Alto Riesgo de la Policía de Córdoba (DUAR), brigadas del ETAC, bomberos y personal de la Departamental Punilla.

Los oficiales hallaron un vehículo Chevrolet Aveo gris, cerrado con llave y estacionado a pocos metros del dique, mientras que peritos de la Policía Judicial realizaron análisis de rigor al rodado para encontrar pruebas de relevancia.

Sin embargo, los investigadores descubrieron pisadas que pertenecerían a personas que caminaron a casi un kilómetro del lugar donde se halló el automóvil, por lo que se sospecha que corresponderían al padre y el menor.

En diálogo con el medio local, Lorena, la madre de Álvaro, dijo que ambos “salieron de la casa como otras veces para ir a la playa, a jugar, tirar piedritas”.

“Como no volvían, yo los llamé y no contestaban. Encontré el auto cerrado. Solo, vacío. No se lo ve forzado, nada”, agregó.