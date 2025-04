Barreras levantadas en el peaje tras la finalización de la concesión

Este miércoles finalizó la concesión del peaje del puente Rosario-Victoria, lo que estaría dejando en la calle a 500 trabajadores, según alertaron desde el Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines (Sutpa).

Ante ese escenario, el móvil de Cadena 3 Rosario, en Radioinforme 3, precisó que las barreras ya están levantadas y reveló que en el lugar solo hay algunos agentes de Gendarmería controlando. Luego llegaron trabajadores del peaje, de forma pacífica, para pedir respuestas ante su incertidumbre laboral.

Luciana, que trabaja desde hace 20 años en el lugar, indicó: "No fuimos notificados formalmente de nuestra desvinculación, no recibimos telegrama. Sostuvimos el paro hasta las 00, cuando Vialidad tomó el predio. La empresa dice que no tiene dinero para indemnizarnos. Vialidad solo nos informó que ellos tienen una directiva y los mandaron a hacer su trabajo. No se harán cargo de nuestra continuidad ni van a resguardar nuestros derechos. Somos trabajadores y queremos que se respeten nuestros derechos. Caminos del Río Uruguay tiene deudas con nosotros por paritarias. Seguiremos reclamando".

En tanto, la responsabilidad de los trabajadores recae en la firma saliente, mientras que Vialidad Nacional se encargará de la traza y llamará a licitación para solucionar el estado de deterioro de la concesión, que estaba a cargo de la empresa Caminos del Río Uruguay S.A (Crusa).

¿Qué pasa si hay una emergencia?

Claudio Fabián Daydé, jefe de Bomberos Voluntarios de Victoria, aseguró en Viva la Radio por Cadena 3 Rosario que "no cambia absolutamente nada" en cuanto a la atención de emergencias en la ruta.

"Nuestra jurisdicción llega hasta la mitad del Puente Grande, y tenemos la responsabilidad de dar respuestas", explicó, y enfatizó que la atención de emergencias continuará como hasta ahora.

El sistema de atención de emergencias no se ve afectado por la finalización de la concesión. "Si a alguna persona le pasa algo, seguramente va a estar en el lugar Gendarmería Nacional o Policía Entre Ríos, quienes pueden pedir nuestra ayuda", detalló Daydé.

Además, recordó que el número de emergencia para Bomberos es el 100, y que cualquier bombero de la zona puede atender la llamada.

El jefe de Bomberos también aclaró que "la concesión solo ponía una patrulla vial, pero no tenían formación en rescate". En caso de un siniestro, los ciudadanos deben llamar al 911 o al 100 para activar la respuesta de los bomberos. El jefe de bomberos proporcionó el número del cuartel de Victoria: "03436-422-333", para quienes necesiten asistencia directa.

Con la finalización de la concesión, la seguridad vial en la traza sigue siendo una preocupación, pero Daydé aseguró que "la atención en el eventual caso de un siniestro no se modifica".

La comunicación y la coordinación entre las fuerzas de seguridad y los bomberos permanecerán operativas para garantizar la seguridad de los usuarios de la ruta.

Entrevista de Lucas Correa. Informe de Juan Cruz Albergoli.