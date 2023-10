Alerta por tormentas para 11 provincias: hasta cuándo lloverá en Córdoba

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este lunes una alerta naranja por tormentas fuertes para la mayor parte de Corrientes, mientras que por lluvias y tormentas de menor intensidad lanzó alertas de nivel amarillo para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), y sectores de la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Neuquén, Río Negro y Chubut.

Este lunes también regía una alerta amarilla por viento para el sector oeste de Catamarca y La Rioja, donde se esperan vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 75 kilómetros por hora (km/h) y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h.

En tanto, el alerta naranja por tormentas comprendía a la mayor parte de Corrientes, fundamentalmente en el centro y este de la provincia, en localidades como Concepción, Curuzú Cuatiá, Mercedes, San Roque, Sauce, General Alvear, Paso de los Libres, San Martín y Santo Tomé.

El área será afectada por lluvias y tormentas de intensidad fuerte, y "pueden estar acompañadas por caída de granizo, ráfagas intensas, fuerte actividad eléctrica y principalmente abundante caída de agua en cortos períodos", precisó el SMN.

Se esperan valores de precipitación acumulada entre 40 y 90 milímetros, pudiendo ser superados de manera local, por lo que el organismo meteorológico recomendó a la población permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios; mantenerse lejos de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable; en caso de estar viajando, quedarse en el interior del vehículo; evitar circular por calles inundadas o afectadas; y si hay riesgo de que el agua ingrese en la vivienda, cortar el suministro eléctrico.

El nivel naranja implica "fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente", mientras que el amarillo refiere a posibles eventos "con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas", explicó el SMN.

Por tormentas de menor intensidad, para la jornada de este lunes regían alertas de nivel amarillo para la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense; el norte de la provincia de Buenos Aires, el noreste y sur de Santa Fe; el centro y sur de Córdoba; y el centro y sur de San Luis.

En el Litoral también regía el alerta en sectores del norte, este y sur de Entre Ríos; parte del oeste y el norte de Corrientes; y el centro y sur de Misiones.

En esas zonas se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes y se prevé que estén acompañadas por intensas ráfagas, fuerte actividad eléctrica, caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos.

El SMN estimó valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros, pudiendo ser superados en forma puntual.

A su vez, el alerta amarillo se extendía hacia la Patagonia y abarcaba a la mayor parte de Neuquén, con excepción del sector norte y centro de la franja cordillerana; el oeste y centro de Río Negro y el oeste de Chubut.

Allí se esperan lluvias y tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, y se prevén valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 milímetros.

Para los habitantes bajo alerta amarillo, el SMN pidió no sacar la basura; retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas; y prestar atención ante la posible caída de granizo.

Hasta cuándo seguirá la lluvia en Córdoba

Marcelo Madelón, meteorólogo del Aeropuerto Córdoba, en diálogo con Cadena 3 brindó el pronóstico extendido para la semana y advirtió que las lluvias continuarán en las próximas horas.

"La combinación de una masa de aire de origen tropical con elevados porcentajes de humedad y un centro de alta presión ubicado frente a las costas patagónicas, que aporta aire húmedo desde el océano Atlántico, ha dado lugar a tormentas y chaparrones durante este fin de semana", señaló.

"La humedad continuará elevada y esto propiciará la ocurrencia de nuevas precipitaciones, que serán más débiles que las ocurridas durante este fin de semana. Pero en algunos sectores muy persistentes, mañana -por este martes- seguirá nublado, húmedo y fresco y de a rato también tendremos algunas lloviznas. Recién a partir del miércoles, con la rotación del viento al noreste, nuevamente las temperaturas Irán en ascenso".

"El calor y la humedad darán lugar a nuevas tormentas el día viernes, mientras que el próximo sábado se caracterizará por elevados registros térmicos", agregó el especialista.

