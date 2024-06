Activistas vandalizaron el primer retrato oficial del rey Carlos III

Dos jóvenes pertenecientes al grupo "Animal Rising" irrumpieron en la galería Philip Mould del centro de Londres y vandalizaron el primer retrato oficial del rey Carlos.

Se trata de integrantes del grupo "Animal Rising", que publicó el martes un video en sus redes sociales en el que se ve a dos activistas utilizando un rodillo de pintura para pegar dos carteles sobre el retrato del monarca.

/Inicio Código Embebido/

??BREAKING: No Cheese Gromit! King Charles Portrait Redecorated?? @RoyalFamily



??Find out why King Charles, Patron of the RSPCA should ask them to drop the Assured Scheme -> https://t.co/pTneW0QCWf ?? pic.twitter.com/jYLHFuxtHB