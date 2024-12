Un oyente se hizo un tatuaje en homenaje a Cadena 3 y Mario Pereyra

En San Jerónimo Norte, Santa Fe, Nicolás Bieler, un apasionado oyente de Cadena 3, lleva en su piel un homenaje a su programa favorito. A sus 37 años, este empresario de transporte decidió tatuarse el logo de la radio, un gesto que refleja su amor por la emisora y por la voz inconfundible de Mario Pereyra, quien lo acompañó desde su infancia.

“Siempre mi papá la escuchaba. Hace 19 años que falleció. Hoy la escucho todos los días”, compartió Nicolás, quien recuerda con nostalgia los viajes familiares a Córdoba mientras sintonizaban Cadena 3.

El diseño del tatuaje es original y significativo. “Se me ocurrió a mí y, bueno, después con Carol (el tatuador) lo estuvimos discutiendo un poco, pero salió la C y el 3 con forma de corazón y MP por Mario en el medio”, explicó.

Este símbolo no solo representa su conexión con la radio, sino también su deseo de mantener viva la memoria de su padre quien le heredó la costumbre de escuchar Cadena 3.

Nicolás heredó varias pasiones de su papá Norberto a quien recuerda siempre viajando por todos lados. "Siempre me llevaba en los viajes a Córdoba y después me acuerdo del rally allá en la época 95-96 que no había tanto parlante y lo único que se escuchaba en la montaña era Cadena 3 y después cuando lo acompañaba a veces en el camión", rememoró.

Nicolás admite que algunos amigos le cuestionaron su decisión: “Un poquito, pero igual no sabían bien cómo era”. Sin embargo, está orgulloso de llevar a Cadena 3 en su piel.

"Es algo que no puede faltar. Hasta en mis vacaciones fuera del país tengo las aplicaciones", concluyó.

Su historia resalta la profunda conexión que muchos oyentes sienten con la radio, convirtiendo su logo en un símbolo de lealtad y cariño.

Informe de Matías Arrieta