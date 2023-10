Un cordobés deslumbró en La Voz España

Gonzalo Sarfatti, un joven cordobés, conquistó los corazones de todos en La Voz España después de una actuación emocionante en su segunda oportunidad en el escenario.

En su primera presentación, Gonzalo interpretó "Love of my life" con una guitarra, una actuación que el jurado calificó como "muy bonita". Sin embargo, los nervios le jugaron una mala pasada y desafinó en algunas partes de la canción.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Pero el jurado compuesto por Pablo López, Luis Fonsi, Antonio Orozco y Malú vio el potencial en Gonzalo y lo citaron para la semana siguiente.

"Volví con los mismos nervios, pero con la tranquilidad y responsabilidad de la segunda oportunidad", contó Gonzalo a Cadena 3. En esta ocasión, interpretó "Me quedo contigo" y sorprendió a todos, incluso al jurado, que exclamó que era "otra persona" en el escenario.

Después de su actuación, los cuatro jueces se dieron vuelta y comenzaron a pelear de manera cómica para tener a Gonzalo en su equipo. Al final, el joven decidió unirse al equipo de Luis Fonsi, quien ha sido su ídolo desde hace mucho tiempo.

Gonzalo Sarfatti compartió sus pensamientos sobre esta experiencia única: "Los cuatro se quisieron dar la vuelta, salvo Antonio Orozco que, bueno, se dio la vuelta, pero lo bloquearon para que no pudiera lograrlo. Pero elegí irme con Fonsi porque, bueno, yo lo tengo más como ídolo. Las primeras canciones que empecé a cantar de chico fueron las de él y lo tengo más como un ídolo, así que por eso lo elegí".

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

"Soy de la ciudad de Córdoba, de barrio José Ignacio Díaz I. Y, bueno, me vine a España porque en el 2020, el año de la pandemia, conocí a quien hoy es mi novia, Martina, en un live de Instagram. Fue muy loco porque entré a su live a cantarle una canción. Ella me unió a su Vivo, me dejó cantarle y después ahí empezamos a hablar todos los días. Un año y medio después, cuando se levantaron las restricciones, pude recién viajar a España a conocerla", dijo.

Contó además que es la primera vez que queda seleccionado en un reality, a pesar de haber participado en varios.

"Fue algo muy loco. Ahora lo que toca es pasar las batallas y después seguir hacia delante. Y que sepan que hay un cordobés que está intentando levantar la bandera argentina", concluyó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de Matías Arrieta.