Por cuestiones de seguridad, Milei dejará de viajar en vuelos comerciales

El Gobierno nacional informó este martes que el presidente Javier Milei dejará de viajar en vuelos comerciales luego de una recomendación del Ministerio de Seguridad, que dirige Patricia Bullrich.

La información fue dada a conocer por el vocero presidencial Manuel Adorni en conferencia de prensa. Según precisó, la medida fue definida luego de la reunión de Gabinete. "La ministra de Seguridad nos advirtió sobre ciertos riesgos que el Presidente siga viajando en vuelos comerciales", explicó.

Dijo que Seguridad ha elevado un informe reservado respecto al motivo de esta sugerencia. "Efectivamente, el Presidente dejará de usar aviones comerciales para viajar", enfatizó Adorni.

Milei había señalado en el inicio de su gestión que no utilizaría la flota oficial y que se trasladaría solamente en vuelos comerciales, medida que aplicó cada vez que viajó al exterior hasta ahora.

Bullrich adelantó sobre el tema al advertir que, pese a las restricciones presupuestarias en medio del ajuste, había que "cuidar" a Milei y que "no debía seguir viajando en vuelos comerciales".

"No hay plata, pero hay que cuidar al Presidente. Es un tema que no lo hemos discutido todavía, pero no me parece que no sea un tema a poner sobre la mesa. Hay que considerar que la Argentina está en una etapa de austeridad, pero también tenemos que cuidar a Milei, aseguró la funcionaria nacional en diálogo con el periodista Eduardo Feinmann en La Nación+.

Informe de Ariel Rodríguez.