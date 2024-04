Dura crítica del intendente de Río Tercero a la gestión de seguridad provincial

El intendente de Río Tercero, Marcos Ferrer, criticó la situación de Córdoba en materia de inseguridad y le apuntó directamente al ministro a cargo del área, Juan Pablo Quinteros. En una entrevista brindada el fin de semana a La Voz, dijo que a Quinteros "no lo vio nunca" y que la situación en la provincia es "catastrófica".

En ese sentido, el mandatario local habló con Cadena 3 y profundizó sus cuestionamientos hacia la política de seguridad de la Provincia y mostró su preocupación por el incremento y gravedad de los delitos.

"Me parece que es evidente. Más allá de lo que yo diga o lo que diga cualquiera, hay una escalada, no solamente en cuanto a la cantidad de delitos, sino a la gravedad de los delitos cometidos. Los datos son relativos porque hay mucha gente que ni siquiera denuncia cuando sufre un robo, son datos están basados en realidades muy distintas a las que a veces operan en el día a día", expresó Ferrer.

Señaló el impacto potencialmente negativo del intensificado combate al narcotráfico en Rosario y sostuvo que eso va a implicar que muchos delincuentes empiecen a migrar a otros lugares. "Córdoba tiene que prestar especial atención en eso", declaró.

El intendente criticó además la ausencia de políticas públicas efectivas para abordar la problemática y señaló el incumplimiento por parte del Gobierno provincial respecto a las guardias urbanas locales de prevención. "La ley tiene diez artículos que refieren a eso y uno de los más importantes habla de las armas no letales, ese decreto yo no lo he visto todavía".

Ferrer también reclamó mayor presencia territorial por parte del ministro Quinteros: "Si usted es ministro, entonces tiene que salir a recorrer la provincia. No puede esperar que el intendente vaya a visitarlo a sus oficinas porque las comisarias las puede visitar, puede ver cómo está la fuerza, cuántos vehículos tiene, si tiene patrulleros, si tiene policía, qué dice la gente, cuántas cámaras de seguridad hay, cómo son los accesos a las ciudades, porque Quinteros es ministro provincial. Usted tiene la responsabilidad de conocer el territorio que administra".

A pesar de sus críticas, Ferrer aclaró que no está cuestionando al Gobierno de Córdoba en su totalidad, sino específicamente a la seguridad. Dijo también que estaría dispuesto a adherir a una ley de seguridad si se ajusta adecuadamente y proporciona las herramientas necesarias para los municipios. "Si lo que yo digo genera ruido es porque genera algún consenso en un grupo de gente. Si no, pasaría inadvertido", concluyó.

Entrevista de Miguel Clariá.