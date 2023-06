No habrá multas para los que se ausenten a votar el domingo en Córdoba

AUDIO: No habrá multas dinerarias para los que se ausenten a votar este domingo

No habrá multas dinerarias para los que se ausenten a votar este domingo en las elecciones provinciales de Córdoba. Esto se debe a que la ley que habla de la sanción económica no fue aún reglamentada.

Desde la Justicia electoral anticiparon que quienes no voten tendrán que justificarlo, por caso, ya sea porque estén a más de 500 kilómetros o bien tengan algún problema de salud (presentar certificado médico).

El secretario Electoral de Córdoba, Ernesto Torres, indicó a Cadena 3 que "la ley prevé que tiene una sanción, pero aún no está reglamentada, por lo tanto no se ha implementado desde la reforma del Código Electoral Provincial el cobro de la multa por no haber ido a votar".

"Lo que sí tiene que hacer el elector en cuanto no pueda ir a votar, es justificar la no emisión del voto. En la propia ley dice cuáles son los requisitos o la justificación para justificar justamente esa no emisión", agregó.

Los ciudadanos que no puedan presentarse a votar van a tener 60 días para hacer la justificación. La consecuencia para quienes no presenten justificación, según indicó, será "alguna traba en trámites administrativos".

Informe de Francisco Centeno