Los Nocheros con Jorge Rojas, un reencuentro soñado: "La música es magia pura"

Los Nocheros y Jorge Rojas se reencontraron tras casi 20 años de la bifurcación de sus caminos, lo que marcó un antes y un después de la histórica banda de folklore.

Rojas y la banda volvieron a subirse juntos a un escenario el pasado fin de semana y este viernes y sábado lo repetirán en Anisacate, Córdoba, en el predio de La Yapa (ruta E56 kilómetro 2).

Rubén Ehizaguirre dialogó con Cadena 3 y expresó su felicidad y gratitud de volver a compartir tablas con Rojas y expresó que siempre lo admiró, y lo sigue haciendo.

Rojas y Ehizaguirre en La Yapa el pasado fin de semana (Foto: @jorgerojasoficial).

"Estoy feliz en tierras cordobesas y listo para que llegue esta noche para disfrutar y divertirnos", relató el artista, y habló de cómo se gestó nuevamente la unión de los caminos con Rojas.

"El caldo se fue calentando de a poco", fue la metáfora que usó Ehizaguirre para explicar el reencuentro, y contó que el punto de partida fue la relación de Jorge con Mario Teruel.

"Desde que Jorge llegó a Salta con 16 o 17 años se hizo muy compinche de Mario y cuando le pasó todo lo que le pasó a Mario, Jorge volvió a acercarse a él, fue a visitarlo, charlaron mucho y creo que fue eso principalmente el principio del acercamiento, porque Jorgito se animó a hacerle un mimo a Mario por todas las situaciones que pasó, el tema de 'La Moro', de su papá, de Carmelo", amplió.

En esa línea, manifestó que "es una historia muy linda la de Jorgito con todos nosotros y fue un cúmulo de cosas que hicieron que nos acercáramos de a poco hasta llegar a este reencuentro".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Ehizaguirre dijo que cuando anunciaron que iban a cantar de nuevo juntos con Jorge "las redes explotaron y eso es un termómetro de lo que pasa".

Sobre las primeras dos noches en La Yapa, el pasado fin de semana, señaló que "fueron espectaculares y esperemos que esta noche y mañana vuelva a pasar lo mismo".

A su vez, expresó que "cuando una cosa entra a la memoria emotiva de la gente no se le va más", y se incluyó en ese sentir: "Mirarme frente a frente con Jorgito y hacer un dúo como antes no tiene explicación, porque la vibra dentro de uno no se olvida, tiene que ver con la memoria emotiva".

Y sumó: "Siempre lo admiré a Jorgito y lo sigo admirando, y compartir con él para mí es una belleza, porque la música es magia pura, es muy emocional".

Las entradas para los shows se pueden conseguir haciendo click acá.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Entrevista de "Siempre Juntos".