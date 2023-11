Le secuestraron el auto y no lo puede retirar por las asambleas del Suoem

En un capítulo más del conflicto entre la Municipalidad de Córdoba y el Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (Suoem), un ciudadano se vio afectado por las asambleas que el gremio realizaba este jueves por la mañana en el Tribunal de Faltas.

El hombre recurrió a esa dependencia porque previamente le habían secuestrado el auto por presunto mal estacionamiento en la zona norte de la capital. Cuando se dirige al Tribunal, no pudo completar los trámites porque los empleados de la planta alta del edificio tenían un horario de asamblea diferente al de la planta baja.

"Cerca de las 9 de la mañana, la Municipalidad me retira el auto por mal estacionamiento, pero el lugar no estaba indicado ni señalizado. No estaba el cordón pintado. Me dicen que vaya al Tribunal de Faltas y fui cerca de las 9.15. Ahí me encuentro con que estaban de asamblea hasta las 10", explicó el vecino en diálogo con Cadena 3.

Y añadió: "Cuando abren, me atienden y me toman el trámite. Pero cuando van a buscar las actas del auto para poder liberarlo me informan que están de asamblea en otro sector del edificio hasta el mediodía. Entonces no me pudieron bajar el acta para finalizar el trámite y que yo pueda retirar el auto".

Desde esta semana, el Suoem inició medidas de fuerza en las dependencias municipales en reclamo de mala liquidación de sueldos. Las medidas de fuerza se realizan durante dos horas por turno en todas las reparticiones.

Informe de Fernando Barrionuevo.