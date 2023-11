Encontró su auto en el corralón municipal y asegura que se lo desmantelaron

El 4 de abril de este año, al abogado Ezequiel Gutiérrez la Policía de Tránsito de la Ciudad de Córdoba le removió su vehículo mal estacionado en la calle Caseros al 1050 y lo llevó al corralón Municipal (de Mariano Moreno y Duarte Quirós).

Hasta finales de mayo, Gutiérrez veía que su auto permanecía acomodado en el mismo lugar, hasta que no luego de un tiempo no lo vio más.

Afirmó que tras realizar el trámite para recuperarlo, pagar la multa con el traslado del vehículo, la grúa y la estadía; intentó buscarlo, pero el vehículo ya no estaba.

"Terminé pagando 205.000 pesos. Me emitieron la orden de entrega, el juez de faltas y me indicó en qué corralón estaba y ahí empezó la gran sorpresa. El vehículo no se encontraba. El juez me dijo que me iba a emitir una orden a Policía de Tránsito para ubicar el auto", contó el miércoles a Cadena 3.

"Iniciaron la búsqueda hasta que el lunes a las 2 de la mañana fue confirmado por el subdirector de Policía Municipal que el vehículo no se encontraba en ninguno de los corralones y que había desaparecido", aseguró.

Frente a este episodio la víctima realizó una denuncia por robo del vehículo frente a la fiscalía de turno. Para el hombre "la responsabilidad es de la Municipalidad" porque tras el secuestro tienen ellos la responsabilidad de resguardo.

Tras la repercusión que hubo en los medios del caso, apareció el auto en el Corralón N°19, donde había sido buscado en cuatro oportunidades diferentes, pero con varios detalles cambiados.

"Estaba parado a 30 metros de distancia, lo reconozco por el color y un detalle característico y es que el vidrio del techo estaba medio levantadito, pero lo empiezo a ver con más detalle y veo que le falta la bagueta del capot y que las cuatro ruedas del auto no son las del auto", relató este viernes a Cadena 3.

En ese sentido, el letrado manifestó que su auto "ha sido desmantelado", "con toda la paciencia y experiencia del mundo porque no le han roto nada".

"Me cambiaron todos los asientos, el auto mío tenía asientos de cuero y me pusieron asientos de pana", apuntó.

Gutiérrez manifestó que se trata de un corralón abandonado porque cuando fue a buscar su auto nadie los paró en el ingreso.

El secretario de desarrollo metropolitano de la municipalidad Gabriel Bermúdez habló con Canal 12 y dijo que presentaron una denuncia penal y un sumario administrativo, pero para el abogado falta prevención en el lugar para evitar este tipo de problemas.

"No sé si me lo robaron, si lo desguazaron, pero pretendían que me lo llevara en ese estado al auto. No tienen vergüenza, ni cara", concluyó.

Entrevista de Miguel Clariá