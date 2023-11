La grúa le llevó su auto y ahora denuncia que desapareció del corralón Municipal

El 4 de abril de este año, al abogado Ezequiel Gutiérrez la Policía de Tránsito de la Ciudad de Córdoba removió su vehículo mal estacionado en la calle Caseros al 1050 y lo llevó al corralón Municipal (de Mariano Moreno y Duarte Quirós).

Hasta finales de mayo, Gutiérrez veía que su auto permanecía acomodado en el mismo lugar hasta que no luego de un tiempo no lo vio más.

Afirmó que tras realizar el trámite para recuperarlo, pagar la multa con el traslado del vehículo, la grúa y la estadía; intentó buscarlo, pero dijo que el vehículo ya no estaba.

"Terminé pagando 205.000 pesos. Me emitieron la orden de entrega, el juez de faltas y me indicó en qué corralón estaba y ahí empezó la gran sorpresa. El vehículo no se encontraba. El juez me dijo que me iba a emitir una orden a Policía de Tránsito para ubicar el auto", contó a Cadena 3.

"Iniciaron la búsqueda hasta que el lunes a las 2 de la mañana fue confirmado por el subdirector de Policía Municipal que el vehículo no se encontraba en ninguno de los corralones y que había desaparecido", aseguró.

Frente a este episodio la víctima realizó una denuncia por robo del vehículo frente a la fiscalía de turno.

Para el hombre "la responsabilidad es de la Municipalidad" porque tras el secuestro tienen ellos la responsabilidad de resguardo.

"Yo tengo la planilla de movimiento y ahí está que se ha movido de un corralón a otro, ellos tendrán registrado qué empleado, grúa, horario lo movió", apuntó.

Entrevista de Miguel Clariá