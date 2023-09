La Mona Jiménez celebró el primer aniversario de su Museo Bar en la ciudad de Córdoba y admitió estar "muy feliz" por el espacio.

"Es un sueño en vida, verlo en vida es hermoso, porque muchas veces aparecen los museos cuando uno ya no está, y yo lo estoy disfrutando mucho", expresó en Cadena 3.

En ese marco, habló del lugar que ensalza su vida y obra y destacó la buena atención y la calidad de los artistas que se presentan allí, y agradeció a los trabajadores del espacio.

El músico dijo que este martes estará en el Museo Bar para celebrar el aniversario, donde diversos artistas brindarán un show.

Además, el histórico cuartetero se mostró de muy buen humor e invitó a todos a la Fiesta de Creepy Halloween, donde brindará un espectáculo el 27 de octubre en el Estadio Mario Alberto Kempes.

Sobre su estado de salud, admitió estar mejor tras "salvarse dos veces". "En agosto me salvé dos veces: una por el bazo y otra vez por el cateterismo", comentó.

Sobre ello, dijo que toda su vida le gustó estar arriba de las tablas y manifestó estar contento de su mejoría.

"Toda mi vida me ha gustado estar sobre las tablas y yo me quiero morir arriba de ellas y no morirme así por un bazo", expresó. Y concluyó: "A mí nadie me manda a cantar, yo canto porque quiero".

