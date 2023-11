La feliz ganadora del concurso de Cadena 3 y Cetrogar ya tiene su premio

Ygnacia del Valle Loyola, una oyente de Tuclame, un pequeño pueblito a 19 kilómetros de Serrezuela, fue la feliz ganadora del concurso de Cadena 3 y Cetrogar, y recibió su premio en la mañana de este viernes.

El pasado 18 de octubre, Ygnacia se enteró al aire de que la orden de compra por $2.000.000 era suya.

“Vivo en el campo con mi mamá. Estaba regando y barriendo el patio. Me empezaron a llamar, pero yo no atendía porque era número privado. Ahí me empezaron a mandar mensajes mis familiares para decirme que era de la radio que me llamaban”, contó a Cadena 3.

Fanática de la cocina, Ygnacia eligió: una freidora, una cocina, un aire acondicionado, un televisor y una batidora.

“No lo puedo creer, es como que no caigo. Gracias. Nunca gané nada en mi vida”, reiteró emocionada.

Informe de Celeste Benecchi.