Indignación en barrio Panamericano por el robo de objetos de bronce de las casas

Crece la preocupación e indignación por robos de los objetos de bronce de las casas en barrio Panamericano, donde los vecinos todos los días se levantan con la noticia de que le robaron los picaportes, caños de gas, de agua y hasta timbres.

Un vecino de la zona relató a Cadena 3 que le robaron unos cañitos de gas, lo que implicó que llamara a Ecogas y detectaran una fuga. "Tuve que llamar a un gasista matriculado y me tuvo que hacer toda la cañería nueva por fuera. El importe que gasté es cercano a los $700 mil, que no los tenía, por lo que tuve que juntarlos y pedir prestado, y eso me llevó a estar 4 meses sin gas", comentó.

Y lamentó: "Es un dolor de cabeza y acá pasa todos los días. En las ferreterías ya no tienen stock porque todos van a comprar porque les roban todo lo que sea de bronce".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Al consultar una ferretería de la zona, la encargada comentó que "es impresionante la creciente demanda ya que hay un marcado aumento de gente que pide lo se roban: las canillas, los picaportes, la conexión de gas y también los medidores de agua, que tienen un componente de bronce".

Dijo que la canilla de bronce sale unos $20 mil y señaló que la gente prefiere llevarse objetos de plástico, porque saben que se la van a volver a robar.

Informe de Juan Federico.