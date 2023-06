Incidentes en Jujuy: señalan que el Gobierno nacional "abandonó" a la provincia

En medio de la tensión en Jujuy por la reforma parcial de la Constitución provincial, el presidente de la Comisión Redactora de la Convención Constituyente, Alejandro Nievas, dijo a Cadena 3 que Gerardo Morales pidió al Gobierno nacional el arribo de las fuerzas federales y que Nación "no respondió" a la solicitud.

Nievas aseguró que en los incidentes registrados, donde manifestantes violentaron autos e incendiaron parte de la Legislatura, "hay infiltrados de otras provincias, gente de izquierda y partidarios del Gobierno nacional que llegaron de Buenos Aires".

"Hay una manifestación muy violenta con gente infiltrada que vino de otras provincias, el Gobierno nacional y la izquierda. Ya no estoy dentro de la Legislatura, pero me informan que la Policía estaría controlando la situación", precisó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Y añadió, sobre los cambios en la Constitución provincial: "Como se había informado, retrocedimos con dos artículos que eran buenos para las comunidades originarios y que no se habían entendido bien".

Además cuestionó al Gobierno nacional por intentar aprovecharse de la situación. "Hay un aprovechamiento político inédito a través de sus expresiones más radicalizadas. Estuvieron infiltrándose grupos radicalizados de izquierda y kirchneristas que llegaron de Buenos Aires en avión, con Horacio Pietragalla, que alentaron las protestas. El Gobierno nacional no cumple con su obligación de garantizar la paz social".

E insistió: "La nueva constitución tenía más derechos para los pueblos originarios que la constitución anterior. Muchas comunidades originarias fueron convocadas a la Legislatura. La constitución provincial refleja a la nacional y garantiza los derechos de las comunidades".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

También aseguró que "quienes protestan no tienen razón alguna porque el artículo que generó dudas y conflictividad fue reformulado. No hay motivos para la violencia. Volver a la constitución anterior hizo perder derechos a quienes ahora se manifiestan", lamentó.

Nievas expresó a Cadena 3 que no pudo comunicarse todavía con el gobernador Morales. "El gobernador solicitó el apoyo por escrito de las fuerzas federales al Ministro del Interior y de Seguridad para que restablezcan el orden y no han llegado. No hubo ningún tipo de respuesta por lo que sé".

"De todas formas, ya se sancionó el texto y hay que restablecer el orden. Lo que corresponde es que el Gobierno nacional envíe a las fuerzas federales para restablecerlo", añadió.

Y precisó: "Modificamos un párrafo, sobre los cortes de calles y rutas, pero sigue firme. Los cortes siguen siendo un delito penal. Quienes protestas encabezaron alguna lista en las elecciones que perdieron".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Entrevista de "Siempre Juntos".