Falsos policías asaltaron una fábrica de productos de limpieza en Córdoba

Tres delincuentes disfrazados de policías asaltaron este jueves por la mañana la fábrica de productos de limpieza Dix, ubicada en barrio Jorge Newbery de la ciudad de Córdoba.

Armados, los asaltantes redujeron a los empleados y se llevaron dinero y celulares. Afortunadamente, no hubo víctimas ni heridos.

Posteriormente, en el mismo barrio, robaron al personal de Epec que estaba trabajando.

“La situación es desastrosa. No puede venir la gente de servicios públicos. Tienen que venir acompañados de la Policía o Gendarmería porque apenas bajan les roban”, dijo a Cadena 3 Hugo, uno de los vecinos de la zona.

“Ya no podemos vivir. No podemos llevar a los chicos a la escuela, no podemos salir a hacer las compras”, agregó.

Según el vecino, “La Policía no entra al barrio porque no tienen una orden”.

“Pedimos que hagan algo, o ¿están esperando que los ciudadanos hagamos lo que tengamos que hacer: defendernos? Nuestra defensa no va a ser así nomás”, advirtió.

Informe de Celeste Benecchi.