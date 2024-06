El ganador del concurso "Asado por un año" que sorteó Cadena 3 retiró su premio por primera vez

La Gran Cadena Federal y Carnicerías II Tony premió a Carlos Alberto Peralta, un oyente que participó del concurso. "Cuando me llamaron y me avisaron que gané no lo podía creer", expresó en Cadena 3.

15/06/2024 | 12:30 Redacción Cadena 3