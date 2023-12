Desafiando al tiempo: la emocionante hazaña de un abuelo de 96 años y su nieto

Lucas Giusti y su abuelo, Primo José "Coco" Giusti (96), llevaron a cabo un emocionante salto en paracaídas en Alta Gracia el pasado viernes. A punto de cumplir 100 años, "Coco" es reconocido como el peluquero más longevo de Villa María y destaca por sus habilidades como peluquero y bandoneonista.

Esta aventura no fue un suceso aislado; se gestó a raíz de la profunda relación entre abuelo y nieto, marcada por la complicidad y la búsqueda de experiencias extraordinarias.

"Siempre le decía a mi señora que iba a saltar alguna vez y me decía que estaba loco, y la verdad que sí. Y bueno, lo concreté cuando me crucé con mi nieto Lucas", dijo "Coco" en Cadena 3.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El vínculo entre ambos se consolidó en viajes anteriores, como aquel a Ushuaia y El Calafate, donde Coco tomó su primer vuelo comercial. Fue durante ese viaje en avión que Lucas le propuso saltar en paracaídas, una idea que tomó fuerza hasta convertirse en una realidad emocionante. A pesar de algunos obstáculos previos al salto, finalmente se lanzaron desde 3.000 metros de altura, cumpliendo así un sueño largamente acariciado por el abuelo.

"Cuando pasamos las nubes, ahí fue un placer. No me tembló nada y me bajé lo más bien; no tuve ningún problema", expresó "Coco".

El día del salto, tras algunos debates sobre la viabilidad del mismo debido a la movilidad de "Coco", finalmente, se les permitió llevar a cabo la hazaña. Aunque no haya un reconocimiento oficial, se especula que este salto podría colocar a "Coco" como la persona de mayor edad en Argentina y posiblemente en Latinoamérica en realizar un salto en paracaídas.

"Cuando llegué al lugar donde nos íbamos a tirar vi un letrero de un señor que se había tirado con 92 años y decidí tirarme yo también", reveló.

La vivencia de "Coco" fue indescriptible: experimentó una mezcla de emociones al enfrentarse al viento a 200 km por hora, describiendo el momento como "hermoso".

Aunque algunos intentaron hacer del evento un gran espectáculo mediático, la negativa de Lucas de atraer la atención de los medios se debió a su deseo de preservar la intimidad del momento, permitiendo que su abuelo disfrutara plenamente de la experiencia. A pesar de haber cumplido uno de sus grandes sueños, "Coco" no se detiene y está abierto a nuevas aventuras.

Esta historia no solo es sobre un salto en paracaídas; es un testimonio conmovedor de la complicidad entre generaciones, la búsqueda de la emoción en la vida cotidiana y la determinación de vivir experiencias inolvidables sin importar la edad.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Entrevista de Siempre Juntos.