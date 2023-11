Dellarossa confirmó su ingreso al gabinete de Llaryora

Guillermo López

Fue intendente y actualmente es concejal de Marcos Juárez, la ciudad más pujante del sudeste cordobés. Encabezó la lista de legisladores como precandidato a legislador de Juntos por el Cambio y es un dirigente simbólico del PRO.

En un mano a mano con Cadena 3 confirmó que a partir del 10 de diciembre se suma como ministro de Industria, Comercio y Minería del Gobierno de Córdoba, encabezado por Martín Llaryora.

“Tuvimos una charla con el gobernador la semana pasada y coincidimos bastante en lo que hay que hacer y en lo que se proyecta para Córdoba y es muy posible que esté integrando el gabinete del gobernador”, aseguró.

Periodista-¿Cómo se explica desde lo político que siendo un referente del PRO y candidato de Juntos por el Cambio hoy se sume al gabinete de Llaryora?

Pedro Dellarossa- “Soy un luchador del antipopulismo, un defensor de la democracia, soy republicano y federal a ultranza. Respeto las libertades individuales y la propiedad privada, que es la base para una sociedad ordenada y justa. Esa es mi identidad y lo que charlamos con Martín Llaryora es que yo no pierda mi identidad política ni mi ideología. Eso me lo ofreció él y así lo acepto. Y otra de las cuestiones que conversamos es que no tenga restricciones de opinar en cuanto a política nacional e internacional…”

P- De hecho usted se pronunció la semana pasada a favor de (Javier) Milei

PD- Sí. Me pronuncié a favor de Milei porque creo que es una esperanza que tenemos todos los argentinos para hacer un país normal y justo.

P- Infiero entonces que no se irá del PRO, que no va a sacar los pies del plato

PR- No voy a sacar los pies del plato del PRO porque creo que es un espacio que representa los ideales con los que fui forjado desde chico y más allá de los matices que hay en el mismo partido no dejar ese pensamiento es mantener coherencia en el actuar

P- ¿Se reformula Juntos por el Cambio después de estas elecciones?

PR- Se va reformular Juntos por el Cambio porque hubo muchas voces diferentes. De hecho ya hizo declaraciones Lilita Carrió y después de estas elecciones habrá reconfiguración porque hubo muchas voces disidentes dentro del PRO y del radicalismo.

P- ¿Cuáles serían sus primeras medidas como ministro de Industria?

Apuntaremos a generar confianza y credibilidad para generar previsibilidad en las industrias actuales y los que quieran invertir lo hagan con esperanza de un futuro mejor.

Hay mucho en Córdoba para hacer en materia industrial pero es clave generarles condiciones de previsibilidad en una Argentina convulsionada.

Córdoba tiene un tremendo potencial productivo y eso debe estar acompañado por políticas fiscales y tributarias que nos dejen crecer.

Siempre Juntos Pedro Dellarossa confirmó su ingreso al gabinete de Llaryora (entrevista completa) Audio

