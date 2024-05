Adorni desmintió que el Gobierno negocie una venta de armamento a Ucrania

El Gobierno nacional negó las afirmaciones del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, sobre una posible coproducción de armamento entre Argentina y Ucrania.

Manuel Adorni, vocero presidencial, aclaró: "Lo que se plantea de Ucrania no solo que no va a existir, sino que además no tenemos la capacidad de que eso pase".

"No tenemos capacidad de producir hoy lo que plantearon en alguna noticia o en alguna nota que salió con respecto a Ucrania o a las supuestas intenciones", dijo.

Informe de Ariel Rodríguez