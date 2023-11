Usandizaga, a 40 años de 1983: su relación con Alfonsín, la renuncia y Central

Horacio Usandizaga fue intendente de Rosario desde 1983 hasta 1989, cuando renunció tras la derrota del candidato presidencial radical ante Carlos Menem. A 40 años del regreso a la democracia, el también expresidente de Rosario Central habló en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario, y recordó hitos de su vida política.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Reconocimiento en el Concejo. “No iba a ir al homenaje, me insistieron. Me emocioné porque me encontré con colaboradores que hicieron un gran esfuerzo. Lo bueno de la gestión fue gracias a ellos. Pusieron empeño, aportaron trabajo”.

Intendencia y relación con Alfonsín. “Renuncié a la presidencia de Gimnasia para ser candidato a intendente de la Unión Cívica Radical (UCR). Gané por Alfonsín, yo no era favorito. Yo lo quería muchísimo y tuvimos una excelente relación cuando fuimos senadores. Pero cuando él fue Presidente y yo intendente no teníamos ese vínculo. Hizo una buena presidencia. Yo asumí como concejal a los 22. Me metí en política, no tenía pasta, pero lo hice para darle el gusto a mi papá. Él ya había fallecido. Illia fue un hombre brillante, sencillo. Me volví alfonsinista”.

Portazo en la intendencia. “Dije que iba a renunciar si no ganaba el candidato radical, no si Menem ganaba. En ese momento era difícil gobernar si no había aliados en provincia y a nivel nacional. A mi Reviglio me hizo la vida imposible”.

La actualidad de Rosario y el país. “Hoy hay muchos problemas en Argentina, pero Rosario creció muchísimo. Circunvalación fue una gran obra. Hay problemas en los barrios, hay gente sin vivienda y servicios. Pero progresamos mucho. Y a Milei hay que apoyarlo”.

Amor canalla. “Central es un amor que tengo desde los 6 años. Mi padre me llevó para mi cumpleaños a ver un partido, contra Boca. Eso fue en 1943. Él me hizo de Central”.

Personalidad fuerte. “Soy un peleador nato. Me peleé con mucha gente, pero qué va a ser, hay que bancar a la gente con sus defectos y virtudes. Yo tuve pocos defectos y muchas virtudes”.