Un kiosco se prendió fuego por un cortocircuito: "No quedó nada"

Un reconocido kiosco ubicado en avenida Carrasco 2800, zona de La Florida, se incendió en su totalidad debido a un cortocircuito. El incidente, ocurrido este miércoles por la mañana, dejó a la dueña, Elsa, en una situación crítica tras más de 40 años de trabajo en el comercio familiar.

La afectada habló con el móvil de Cadena 3 Rosario, en Siempre Juntos, y contó cómo sucedió el siniestro: "Todo fue a la más o menos 9 y media, 10 de la mañana. Hubo un cortocircuito adentro. Y bueno, se me quemó la totalidad del negocio, que es un negocio familiar donde trabajamos todos, y parte de la vivienda también atrás. O sea, no me quedó nada del negocio, no quedó nada".

La dueña, además, mencionó el impacto en su hogar: "Los techos de atrás de la vivienda están quemados también". A pesar de la devastación, Elsa agradeció que su familia no sufrió heridas durante el incidente: "Gracias a Dios, los chicos del barrio y sobrinos que viven acá al lado pudieron sacar a él y a su compañera".

El kiosco, que estuvo en la familia por generaciones, enfrenta un futuro incierto. Elsa señaló que no contaban con un seguro: "Acá asegurado, no, ninguno; nosotros trabajamos el día a día. Vendemos y compramos para mañana y así sobrevivimos".