Soledad Pastorutti, íntima, habló del "renacer" que le cambió la vida

Soledad Pastorutti visitará Rosario los días 23 y 24 de septiembre, en el Teatro el Círculo. Allí presentará Natural, el show con el que ya sorprendió a miles.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario, Sole recordó sus inicios y compartió experiencias de sus últimos años.

“El primer Cosquín fue en enero de 1996. Vamos rumbo a los 30 años. Aprendí a sacarme algunas mochilas de encima. Con el paso de los años hay cosas que resultan más difíciles”, admitió, pero destacó: “Más allá de lo que la gente diga de mí, siempre le hice honor a mi personalidad. Yo no empecé por lo fácil”.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

“Cuando cumplí 40 pensé que ya estaba. Me costaron más los 30 igual. Mis 40 fueron en plena pandemia. Fue un renacer en mi vida. todo lo que me aconsejaron, pasó. A esta edad uno tiene más claro lo que quiere hacer, qué no negocia, con quién quiere estar y con quién no”, sostuvo.

Y, sobre Natural, contó: “Cuando canto un tema como hispano, de Jorge Fandermole, la cosa pasa más por la interpretación. Es como un musical del folclore”.