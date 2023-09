Javkin a Monteverde: "No podés negar a qué espacio pertenecés"

Pablo Javkin, actual intendente y candidato a renovar su cargo, estuvo presente en Cadena 3 Rosario, en Siempre Juntos, y habló en la previa a las elecciones del 10 de septiembre.

Críticas a la oposición. “Hay un modelo de ciudad representado por el kirchnerismo, y un modelo que refleja nuestra unión. Maximiliano, Clara, yo. Estará claro en esta elección qué es lo que tiene que cambiar. La provincia y la Nación destrataron al municipio. Las escuchas de las cárceles dejan en claro a quién prefieren los que están en la cárcel.

A la ciudad no le fue bien con este gobierno provincial. El número de patrulleros es absurdo. Muchas veces acompañé los reclamos del gobernador a la Nación. No especulo ni escondo, esa es mi diferencia con Monteverde: no podés negar a qué espacio pertenecés. Acá cada lista representa a un frente.

Quiero gobernar con viento a favor, voten al espacio entero. Quiero un conocimiento acabado de lo que sucede en la ciudad de quién esté en la provincia. Rosario tiene dos grandes problemas: inseguridad y falta de autonomía. Eso se resuelve en la provincia”.

Sus puntos fuertes en la gestión. “Una ordenanza nuestra posibilitó 88 proyectos industriales. Se están instalando. Creció 8 puntos el empleo industrial. El estado financiero del municipio es ordenado. Tenemos 8 mil millones de pesos de bonos nacionales en renta.

Empalme Graneros están con obras de pavimento, al igual que Las Delicias. Es hacer. Primero los pies en la tierra, primero hacer veredas. Eso no es tan fácil, hay dos empresas de servicios que no colaboran con el mantenimiento. Encontramos durmientes y caños de hace 100 años cuando pavimentamos Maipú. Queremos que Rosario integre el directorio de Aguas Santafesinas

En la autopista Rosario-Córdoba espero anuncios importantes para el desarrollo de parques industriales. Lo más importante es dar trabajo. En Rosario hubo una ruptura del tejido industrial, y la mayoría de las bandas se originaron en Tablada, que era un barrio de trabajadores. Se rompió eso y se rompió la ciudad entera.

Con el sistema de fotomultas nos fue bien. No para recaudar, porque la gente maneja más despacio. El objetivo era reducir la siniestralidad vial. Los accidentes urbanos son la principal causa de muerte. Eso no se ordena de otra forma que no sea con rigor. Bajó la siniestralidad y podemos leer las patentes que circulan por la ciudad. Ya aportamos datos en 367 causas. La tecnología es clave.

Teníamos obras proyectadas que debimos hacer más rápido por la inflación. Mucha gente lo ve como un caos. Yo siempre decido hacer. No podés no tomar decisiones, que a veces no son las más simpáticas. En todos los corredores exclusivos de la ciudad estaban rotos. Hace años nadie ordenaba eso.

El transporte, deuda pendiente. “Nos fuimos a la D en el sistema de transporte, por la baja de la cantidad de pasajeros. Tuvimos que tomar decisiones porque nos quedábamos sin transporte. Fuimos recomponiendo. Ahora empezamos a salir de la emergencia. Estamos recuperando las líneas originales. Para aumentar frecuencias hay que comprar coches. Compramos 57 y vamos a comprar 50 nuevos. Comprar colectivos en Argentina es muy difícil, porque no entran por Aduana. Licitamos con un dólar, publicamos con otro y compramos con otro. Hay que comprar 50 coches por año. De los nuevos, 40 por ciento es para renovar flotas, el resto para mejorar. Prometemos 730 coches el próximo año.

Transporte en una ciudad en la que no hay un patrullero es irracional. En los barrios una persona no puede caminar tres cuadras. Con los patrulleros necesarios, se pueden concentrar paradas y flujos. Hasta hace un mes y medio no había choferes de patrulleros porque los coches no estaban asegurados”.

Balance de la intendencia. “En la pandemia destinamos todo a salud. Pero apenas pudimos poner los ejes en las obras, lo hicimos. No se puede decir lo lindo siempre.

Mi mamá si viviese, me diría hiciste mucho, pero podés hacer más. No pongo puntaje, lo pondrá la gente. Nos tocaron muchas cosas con viento en contra, con viento a favor se puede hacer mucho más. Asumí con un plan de 115 puntos y haré una rendición de cuentas. Lo que no se puede hacer es traer a la ciudad lo que nunca entró. No pueden quedarse con Rosario los que en provincia y Nación nos causaron tantos problemas”.

Inseguridad y cuidacoches. “Mucho tiempo se habló del problema de la inseguridad como algo de Rosario, pero el país tiene una catástrofe en materia de seguridad. Ojo que es un problema nacional.

Hay un proyecto con media sanción. Tenemos una mesa de seguridad con fuerzas federales, provinciales y municipales, el rol del intendente no está institucionalizado. Yo quiero conducir esa mesa. Rosario necesita autonomía y no la han otorgado

Con los cuidacoches hay que tomar zonas. Hay un cuidacoches al que liberaron 36 veces. Necesitamos acompañamiento policial. Hay que diferenciar: la extorsión no se puede permitir. Abarcar toda la ciudad no es posible. Seguiremos en el mismo camino. No vamos a corporativizar la extorsión, jamás”.

Elecciones nacionales. “Bullrich estará en el balotaje, la voy a votar a ella. No creo en los escenarios de tercios, hay un camino largo a la elección general. Se vota de una forma en la primaria y de otra en la general. Nadie la pasa peor en este tiempo que un trabajador. En Rosario necesitamos a alguien que conozca sobre seguridad. Patricia es la más preparada. No perdamos la oportunidad de tener alineada la Nación, la provincia y la cuidad. Milei es un fenómeno propio de las crisis que se dan pospandemia. Ahora tendrá que exponer su plan de gobierno”.