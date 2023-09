El preso que no quiere a Bullrich ni Pullaro: "Si ganan 'nos vemo Nemo'"

Las expectativas electorales de un preso de alto perfil quedaron expuestas en una nueva audiencia imputativa a la que fue sometido en Rosario como jefe de una asociación ilícita con "acuerdo criminal" para ejecutar balaceras, intentos de homicidio y más.

Matías César, que triangulaba comunicaciones entre Ezeiza, Piñero -donde está alojado- y la calle, dejó en claro sus preferencias en una llamada entre internos que fue captada por una intervención ordenada por la Justicia: que no ganen (Patricia) Bullrich ni (Maximiliano) Pullaro.

Escuchas en audiencia: las expectativas electorales de un preso de alto perfil

Los fiscales lo interpretaron como una especulación para saber si podría mejorar o no sus condiciones. Por eso la escucha se ventiló junto a otras en la audiencia pública y la versión corrió rápido. Entre las "pico" (armas), "ladrillos" (droga), "celus" y más, César se mostró al tanto del proyecto que anunciaron sobre la construcción de un penal para presos complejos en Santa Fe.

Nueve personas fueron imputadas y quedaron detenidos, incluidos los que ya estaban bajo el formato de prisión preventiva por la nueva causa. El juez Hernán Postma ordenó restringir comunicaciones al pabellón 27º, porque las líneas usadas eran fijas a partir de la instalación de inhibidores.

La conversación fue captada en los días previo a las PASO, en pleno proceso electoral 2023. "Yo estoy esperando por el tema este de las elecciones todo eso, una vez que pase esto seguramente va a se para principio de año del año que viene, para no pelear al pedo", planteó César.

Y dijo: "El año que viene sí, b...; para enero por ahí ya cuando cambie el Gobierno, todo. Si es que no ganan la Bullrich ni Pullaro, porque si ganan uno de esos dos sabés qué... «nos vemos Nemo».

I2 - (Se ríe) Vos decís que ganan eso «giles»?

I1 - No, ojalá que no. Pero no viste que enseguida ya dijo que va a hacer cárcel para esto, para lo otro. Que pum, que pam. Tiró berretine (sic) a los de alto perfil.

I2 - Sí, sí...