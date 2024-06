Pullaro: "Milei quiere equilibrio fiscal con ajuste, yo con industria y campo"

Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe, habló tras la masiva celebración del Día de la Bandera en Rosario y se refirió al pedido que le realizó al presidente Javier Milei en pleno acto protocolar.

“Yo no hice un reclamo, di mi mirada de cómo podemos salir adelante. Milei tiene su mirada, y la respeto porque es la propuesta que ganó en Argentina. Vamos a salir adelante si generamos crecimiento económico, ahí son centrales la industria, el campo y las universidades”, dijo Pullaro en una entrevista con Alberto Lotuf en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“Estamos peleando contra el narcotráfico, un enemigo violento y capaz de hacer cualquier cosa. Tenemos que estar juntos en los temas importantes, después podemos tener miradas distintas. Milei quiere equilibrio fiscal, yo también. Él piensa que es con ajuste, yo con la industria y el campo. Tomé a Santa Fe con déficit, y siendo austero y ordenando los recursos en seis meses equilibramos las cuentas de la provincia”, comentó.

El acto por el Día de la Bandera

Tras los festejos populares en el Monumento a la Bandera, el gobernador marcó: “Fue un acto hermoso, recuperamos institucionalidad. Vino el Presidente, la vicepresidenta. Fue un acto en un día bendecido, uno 20 o 30 mil rosarinos disfrutando de los concursos, la música. Fue un día muy lindo, creo que Milei y su comitiva se fueron muy contentos”.

“Lo vi contento al Presidente, y yo también estaba feliz, lo mismo el intendente. Somos de partidos distintos, pero entendimos que teníamos que estar unidos, cada uno desde su lugar y posición política”, agregó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Consultado por los cambios gubernamentales nacionales, el mandatario radical analizó: “El Presidente es distinto, no sé si está aprendiendo o no. No es el mismo gobierno de diciembre, reflexionó y cambió. Es el diálogo que tenemos que tener. Como santafesino no puedo permitir que nos aumenten las retenciones, que golpeen a nuestra industria, no puedo permitir que cambien las reglas del biodiesel por el lobby petrolero. El gobierno se molestó por los planteos, después comprendió”.

Y recordó: “A mí me dejaron la flota policial destruida. El narcoterrorismo asesinó a cuatro civiles inocentes. Estábamos desesperados, viviendo en la Sede de Gobierno, y necesitábamos que todos ayuden. Cuando Kicillof nos ofreció patrulleros que tenía de reserva, estábamos convencidos de que teníamos que recibir ayuda de todos. No miré si sumaba o restaba una foto con Kicillof, miré las necesidades de la provincia”.

Obras y gestión en Rosario

Esta semana, Pullaro junto al intendente Pablo Javkin anunciaron un plan conjunto de obra pública. “Hay obras que empiezan ya. Hay proyectos. Tenemos las inmensas ganas de inaugurar a todas en nuestra gestión, y la mayoría lo podremos hacer. Hay obras de seguridad, infraestructura. La obra de la cascada del Saladillo seguro la haremos nosotros, otras las hará Nación. Haremos los pilotes del Parque España, no puede estar así”, expresó el gobernador.

“El intendente la pasó mal durante cuatro años porque el gobierno provincial y nacional pasado lo dejaron solo. Ahora lo veo contento. Es el clima que vivimos en la ciudad, no cantamos victoria no tiramos papelitos de colores. Estamos mejor todos los días”, aseguró en torno a la inseguridad que padece Rosario.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Críticas y trolls

En redes sociales se viralizó un fragmento del acto del Día de la Bandera en el que Pullaro le hacía un pedido a Milei, pero el audio aportaba silbidos que no existieron ante los dichos del gobernador.

/Inicio Código Embebido/

El gobernador opina sobre el falso viral en donde el público lo abuchea en el discurso en el Día de la Bandera ??



?? "Son trolls. No me molestan estas cosas. Me pueden decir cualquier cosa. Quedó como una anécdota" cuenta @maxipullaro. pic.twitter.com/9LH8WO2aNu — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) June 21, 2024

/Fin Código Embebido/

Sobre eso, Pullaro sentenció: “Lo de los trolls no me molesta, me pueden decir cualquier cosa, siento mucha paz con la gestión y percibo el respaldo de la sociedad. No me afectan esas cosas, estoy convencido del rumbo que llevamos adelante. No me voy a pelear con nadie ni decir nada sobre el tema”.

Por otro lado, criticó al peronismo por declarar “no grata” la visita de Milei a Rosario y arremetió: “El comunicado del kirchnerismo es desubicado, es el Presidente y hay que respetarlo. Milei no vino a un acto político, sino a un acto institucional”.