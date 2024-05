Proponen estacionar en ambas manos: "Habría un 80% más de lugar"

El concejal Agapito Blanco propone una medida que permitiría estacionar en ambas manos en la mayoría de las calles de la ciudad, con el objetivo de agilizar el tránsito y facilitar la búsqueda de un lugar para aparcar. Según Blanco, esta medida aplicaría a todas las calles que tengan más de ocho metros de ancho, no sean transitadas por colectivos, no cuenten con ciclovías y no sean consideradas de primera categoría.

"Estamos diciendo que en todos lados se pueda estacionar de ambas manos. Las salvedades son aquellas calles donde pasan colectivos, aquellas calles donde hay ciclovía, aquellas calles donde son de primera categoría", explicó Blanco en diálogo con Alberto Lotuf en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario.

Además, el concejal sugiere reducir la tarifa del estacionamiento medido en las áreas donde se puede aparcar en ambas veredas. "Lo que estamos planteando es que, en ese lugar, el estacionamiento sea más barato. Con la misma estructura, la empresa va a poder controlar ambas veredas y va a tener ganancia porque va a haber más autos", argumentó.

Blanco también afirmó que esta propuesta podría beneficiar al comercio local al aumentar la disponibilidad del aparcamiento cerca de los negocios. Sin embargo, reconoció que aún es necesario discutir algunos aspectos del proyecto con los comerciantes y otros actores interesados.

"Es un equilibrio muy difícil porque aparte se ensanchó la vereda y se probó estacional priorizando el peatón. Ahora el peatón por ahí no camina porque no hay comercio. Entonces, me parece que hay cuestiones que primero hay que analizarla con aquellos que son los que van a vivir o sufrir las acciones desde la municipalidad", dijo.

El concejal estima que esta medida podría aumentar en “un 80% el número de espacios disponibles” para estacionar en la ciudad. Sin embargo, el proyecto todavía está sujeto a discusiones y ajustes antes de su posible implementación.