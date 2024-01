Presentaron la Copa Davis en Rosario: "Se cumple otro sueño en mi vida"

Rosario palpita la Copa Davis. Este fin de semana el equipo argentino se estará enfrentando a Kazajistán en el Jockey Club, donde se acondicionaron una serie de tribunas para tener un microestadio abierto. En ese marco, se llevó a cabo una conferencia de prensa desde el Hipódromo, donde estuvieron el gobernador Maximiliano Pullaro, el intendente Pablo Javkin, el vicepresidente primero de la AAT Mariano Zabaleta y el capitán Guillermo Coria.

El mismo “Mago” felicitó a “toda la gente que estuvo trabajando durante todos estos últimos días, que están dejando el lugar espectacular para que Kazajistán y nuestro equipo sean bienvenidos y que se sientan a la altura de cómo ellos se lo merecen”. En la misma línea, se emocionó a la hora de expresar el cariño que tiene por Rosario y las ganas que le puso para que el evento se desarrollara en la ciudad.

“Es el lugar donde nacieron mis hijos, de donde es mi mujer y donde vivo yo hace años. También, que la provincia tenga este evento tan histórico, hace que pueda cumplir otro sueño más en mi vida, es realmente muy bonito. Espero que lo puedan disfrutar. Los amantes del tenis van a ver una gran competencia de nivel muy alto. Estoy muy agradecido, feliz. Para mí poner mi granito de arena para que esto se haga realidad”, añadió.

A su turno, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, comentó que recién estaban asumiendo cuando se enteraron de la posibilidad de realizar la serie ante Kazajistán en Rosario. Sin embargo, “intentamos encontrar todas las herramientas para poder decir sí, que venga este evento, y que puedan venir muchos eventos más de estas características”. “Si todos y cada uno de nosotros ponemos lo que tenemos que poner, esta ciudad realmente va a salir adelante, va a ser la mejor y la más linda de la República Argentina”, continuó.

Por su parte, el intendente Javkin agradeció al “Mago” Coria por pensar en Rosario para hacer el evento y al “respaldo de la provincia y de la lotería”. “Para nosotros es muy importante como ciudad. El próximo movimiento de máquinas, si no me mata el Presidente de la Federación, van a ser las canchas de tenis. Lo tomo como un desafío también para que esto no sea un evento fugaz”, dijo. Y continuó: “Así como Rosario enfrenta un montón de cosas difíciles, a nosotros también nos pasan cosas muy buenas. Y esta es una gran cosa, traer la Copa Davis a la ciudad con este nivel, con este equipo, y con lo que va a significar también para nosotros en este fin de semana”.

En tanto, el vicepresidente de la AAT, Mariano Zabaleta, destacó el nivel del equipo argentino y señaló que “da para ilusionarse”. “Esta es una serie muy importante porque es para clasificar para el grupo mundial, para volver después de 2 o 3 años que estamos ausentes”, subrayó. Y concluyó: “Tenemos una gran oportunidad de que acá en Rosario los niños y toda la gente del tenis puedan ver a sus ídolos, la verdad que me da mucha felicidad, vamos a seguir trabajando para que el tenis crezca en todas las provincias”.