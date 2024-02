Presentan Acuerdo Santa Fe: "El compromiso es sobre precios, no marcas"

La Provincia lanzó el plan “Acuerdo Santa Fe” con el objetivo de promover las ventas, fomentar el consumo en comercios de diferentes rubros, y establecer una serie de precios de referencia en distintos productos en góndola.

Desde la sede de la Cámara de Supermercados y Autoservicios de Rosario y la Región, el secretario de Comercio Interior y Servicios, Gustavo Rezzoaglio, dio detalles del programa. “Pretendemos lograr que 45 productos de distinto tipo, que se consumen, tengan un precio de referencia por 30 días”, dijo al móvil de Cadena 3 Rosario.

En ese marco, agradeció a los supermercadistas, ya que “si no hubieran acompañado no lo podríamos haber hecho”. “El compromiso es sobre el precio, no sobre las marcas. De ese modo vamos a incentivar también la producción santafesina”, continuó el funcionario. Además, confirmó que “hubo dos compromisos, de precios y abastecimiento”.

En tanto, el titular de la Cámara de Autoservicios y Supermercados de Rosario Sergio Cassinerio añadió: “El listado de productos es genérico. Cada supermercado va a negociar con su proveedor. No recae sobre una sola línea, que muchas veces perjudica a alguien”.