Picada mortal en zona oeste: los detenidos pagaron una fianza y serán liberados

Los detenidos por la picada mortal de zona oeste, en la que falleció Mario Antonio Esquivel, de 49 años, serán liberados este martes tras pagar una fianza de 1 millón de pesos. El siniestro fatal ocurrió en Mendoza y Brasil el 20 de agosto.

“Estaban los registros fílmicos y cámaras de vigilancia. La fiscal Prunotto fue objetiva. El riesgo procesal que se analiza al imponer una prisión preventiva se vio desvanecido, por ende la investigación puede continuar con los imputados en libertad”, indicó Maximiliano Rupani, abogado de uno de los imputados, en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario.

“Los imputados declararon que no existió una picada. No venían corriendo. La calificación continúa, pero entendemos que no es homicidio simple con dolo eventual, para nosotros es homicidio culposo. Este debate continuar, pero con los imputados en libertad. La fianza es un monto de 1 millón de pesos, y ofrecimos una traba de embargo con un vehículo”, detalló el abogado.

“Los vehículos se ven a la par. Hay sobrepasos normales, puede haber exceso de velocidad, no iban a menos de 81 kilómetros y la máxima es 60 kilómetros por hora”, precisó, y reveló: “Los imitados prestaron total colaboración, contaron lo que pasó. Están totalmente arrepentidos, falleció una persona. El conductor del vehículo en el que iba la víctima dio positivo de alcoholemia”.