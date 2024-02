Pase de jubilaciones por moratoria a planes sociales: "Es inviable"

El Gobierno Nacional confirmó en las últimas horas que no tiene en mente pasar las jubilaciones por moratoria, aquellas que se hicieron sin aportes, a planes sociales. El vocero Manuel Adorni fue el encargado de descartar la posibilidad, luego de que trascendidos mediáticos marcaran que era una de las alternativas que se barajaban.

“Hay un derecho adquirido, una persona que cobra una jubilación no se le puede sacar y pasar a tener un plan social. Es inviable, destruiría el sistema jubilatorio”, afirmó Federico Despoulis Netri, abogado especialista en Derecho Previsional, en diálogo con Alberto Lotuf, en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario.

En ese sentido, recordó que Adorni “aclaró que eso no se iba a aplicar” y remarcó que “esas cosas no pueden salir tan livianamente”. No obstante, aclaró que se puede discutir si corresponde que “una persona que no pagó sus aportes y un autónomo ganen ambos la mínima”.

Despoulis Netri recordó que cuando inició el sistema de capitalización “Argentina tenía estabilidad económica”, lo que generaba certezas de cara al futuro. Sin embargo, “cuando se saca, ya había problemas”. “Las AFJP decidieron retirarse del mercado. Con el país equilibrado hubieran sido más ordenados. Hoy como son las cosas, quienes aportaron podrían estar ganando 3.000 pesos”, dijo.

Por otro lado, el letrado aclaró que “la ANSES invierte” el dinero, algo que se vio con los fondos fiduciarios, “pero no se sabe dónde”. Para concluir, refirió que, sin bonos, los jubilados cobraban 120 dólares por mes con Alberto Fernández y en la actualidad 140 dólares.