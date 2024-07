Pagotto desmintió que quisiera "eximir" de penas a padres que entreguen hijos

La Comisión de Justicia y Asuntos Penales se reunió para discutir el proyecto que penaliza la venta de niños, un tema que ha generado controversia debido a las acusaciones contra el presidente del cuerpo, Juan Carlos Pagotto, senador de La Libertad Avanza por La Rioja. Según indicaron legisladores de la oposición, Pagotto sugirió una excepción en casos donde los padres estén involucrados en el proceso.

Sin embargo, Pagotto explicó su postura en diálogo con Alberto Lotuf en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario. Según explicó, se trató de la lectura de un punto del proyecto que se discute. El documento propone una pena de cuatro a diez años para aquellos que reciban y entreguen a un menor de edad a cambio de precio o promesas de retribución. A pesar de ello, exime a los progenitores que entreguen a su hijo bajo ciertas condiciones.

“Es un tema que ha sido absolutamente mal interpretado, porque yo como miembro informante, informo los proyectos, y yo tenía algunas modificaciones para hacer”, planteó. En la misma línea, el legislador añadió: “Hoy en día cualquiera compra y vende niños porque no está castigado en el Código Penal. Esto es lo que aviesamente algún sector, incluso dentro de mis colegas, lo ha utilizado. Pero bueno, son chicanas propias de la política”.

En respuesta al escándalo mediático generado por sus declaraciones respecto al proyecto para penalizar la venta infantil en Argentina, Pagotto sostuvo: "Yo no propongo nada... Los proyectos dicen 'quedarán exentos'". “Y hay algo que queda bien claro, que esto no es un delito que esté tipificado, sino que estamos tratando de tipificar, es decir, de incluirlo en el Código Penal para que sea sancionado. Por lo cual me parece que se les ha ido la mano en la campaña. Pero bueno, son cosas que pasan. Yo ya estoy viejo y tengo el cuero de elefante”, continuó.

Finalmente, el senador concluyó: "Hoy estamos cerca de hacerlo. Hubo sesenta proyectos y nunca se pudo sacar ninguno. Y les duele que la Comisión de Justicia y Asuntos Penales haya sacado boletas únicas, hemos sacado un montón de cosas. Y seguiremos trabajando para mejorar este país".