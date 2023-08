Pablo Alarcón, tras actuar en una plaza: "¿Qué hago, pido un plan al Gobierno?"

Pablo Alarcón, reconocido actor, fue viral en las últimas horas a raíz de un show que brindó en una plaza, a la gorra. Tras eso, en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario, dijo: “Uno arma un lio bárbaro porque señala que nos estamos hundiendo. ¿Qué les extraña que un actor salga a laburar a la calle? No hay guita y no hay trabajo. Es un momento político muy duro y difícil”.

“Trabajo desde los 13 años, es momento de parar, y no puedo parar. Me llegó una boleta de 17 mil pesos de gas, y cobro una jubilación mínima de 75 mil pesos. Qué tengo que hacer, ¿buscar caridad, pedir un plan al Gobierno?”, se preguntó.

Alarcón dijo que no es la primera vez que trabaja en la calle y analizó: “Somos tan pobres que los que laburamos somos pobres. Los productores tampoco ganan. Esto no es negocio, antes pagar la luz en un teatro no significaba nada, ahora sí”.

“Yo paso la gorra, es muy fuerte eso, es ponerme frente a la vida, es muy digno, no voy a afanar. La gente es generosa, pongan lo que pongan. Me emociona, ya no hay boletería, no hay asistentes, soy yo y el público. Veo a los cartoneros con mucho respeto. Es bueno que lo hagan, trabajan. Y yo también, soy una persona respetable. Señalemos a los que roban, el pueblo sabe sus nombres”, cuestionó.