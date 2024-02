Jujuy: graves denuncias de profesor detenido por tuitear sobre esposa de Morales.

Nahuel Morandini, el profesor universitario e ingeniero ambiental que estuvo detenido durante más de 50 días en Jujuy por un tweet que insinuaba una supuesta infidelidad en el matrimonio del exgobernador Gerardo Morales, expuso las condiciones inhumanas y vejatorias a las que fue sometido durante su encarcelamiento en la provincia.

Morandini relató su experiencia en una entrevista con Alberto Lotuf en Siempre Juntos por Cadena 3 Rosario, donde detalló los abusos que sufrió desde el momento en que fue detenido el 4 de enero hasta su liberación el 26 de febrero.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"Fui alojado en diferentes dependencias de las fuerzas de seguridad de la provincia, estando alojado en los primeros 10 días en 6 lugares diferentes", expresó.

“Todos estos traslados no tienen previo aviso ni a mí ni a mi familia, había momentos en que, efectivamente, concretamente no sabía dónde estaba yo, no tenía ninguna posibilidad de comunicar. Después soy nuevamente ingresado al penal, imagínense la violencia emocional y psicológica”, amplió.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En particular, describió su experiencia en el penal de Gorriti, donde fue alojado en aislamiento en un pabellón de máxima seguridad. "Me he mantenido durante 3 noches ahí, aislado, sin poder acceder a elementos de higiene". Además, mencionó que tuvo que hacer sus necesidades en recipientes plásticos y alimentarse con las manos en celdas mojadas y húmedas.

“He tenido que desnudarme cada vez que un personal del servicio penitenciario se presentaba. He tenido que salir desnudo al pasillo porque ese era el requerimiento”, completó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Morandini destacó que el trato vejatorio y las condiciones inhumanas no eran exclusivas de su caso, sino que parecían ser la norma en el sistema carcelario de Jujuy

“Me interesa remarcar que no era, entiendo yo, exclusivo hacia mi persona, sino que se trata de una norma, como si fuese un protocolo. Este tratamiento, este vejamiento hacia las condiciones humanas, ocurrió con Morandini, ocurrió con López Villegas, pero también, entiendo yo, ocurre con todos los internos, lo cual me parece que viola cualquier garantía”, concluyó.